Útočník z Christchurche plánoval vyvraždit i třetí mešitu, s masakrem mu pomohl i dron

Wellington/Praha Brenton Tarrant, devětadvacetiletý Australan, který v březnu 2019 v novozélandském městě Christchurch zaútočil na dvě mešity, přičemž zavraždil 51 lidí a mnoho dalších zranil, stanul v pondělí před soudem. Ten potrvá nejméně do čtvrtka, místem konání je právě osudový Christchurch, kde k tragédii došlo.

Soudní síň v pondělí chránilo bezprecedentní množství policistů: ozbrojenci byli rozmístěni uvnitř budovy a před ní, střechy obsadili odstřelovači. Vozy a betonové zátarasy, které sem přes víkend umístily jeřáby, tvoří v ulici neprůjezdnou barikádu, informoval britský server The Guardian.

Útok na mešity v christchurchi v 2019

To vše kvůli muži, který spáchal nejhorší masakr v mírovém období v historii Nového Zélandu. Tarranta oblečeného v šedém mundúru doprovázeli do místnosti tři policisté. Během celého pondělního slyšení prý zůstal obviněný potichu, pouze výjimečně jeho pohled zamířil k lidem v síni.



Soudní síň se nemohla naplnit k prasknutí vzhledem k proticovidovým opatřením, i tak byl však střelec konfrontován s prvními výpověďmi pozůstalých po obětech útoku. Promluvit jich dle amerického serveru The New York Times plánuje nejméně 66. „Dovolil sis vynést rozsudek nad 51 nevinnými dušemi, jejichž jediným zločinem dle tebe byl fakt, že to byli muslimové,“ sdělila dle britského serveru BBC Maysoon Salamaová, matka futsalového hráče Elayyana, který byl během útoku zabit. „Tvůj hřích je za hranicí rozumu, nikdy ti nebudu moci odpustit.“

Tarrant je obžalován z jednapadesáti vražd, čtyřiceti pokusů o vraždu a jedenkrát pak z pokusu o terorismus - obvinění, kterému dle amerického serveru CNN na Novém Zélandu ještě nikdo nikdy nečelil. Nejmenším možným trestem pro útočníka bude 17 let vězení, ale soudce Cameron Mander, který jednání předsedá, má v rukou možnost udělit pachateli až doživotní vězení bez možnosti jakéhokoliv propuštění - trest, který dle BBC na Novém Zélandu ještě nikdy nepadl.

Soudce Cameron Mander, který soudnímu jednání předsedá. V jeho rukou je možnost udělit pachateli až doživotní vězení bez možnosti jakéhokoliv propuštění - trest, který dle BBC na Novém Zélandu ještě nikdy nepadl.

Tarrant útoky vysílal online přes sociální síť Facebook, ještě téhož dne se video dočkalo 300 tisíc sdílení, než začalo být Facebookem systematicky potíráno. Předsedkyně novozélandské vlády Jacinda Ardernová krátce po tragédii uvedla, že šlo o důkladně plánovaný teroristický čin. To potvrdil i státní zástupce Barnaby Hawes, který ve své obžalobě zmínil, že Australan, jenž se přestěhoval na sousední ostrovní stát v roce 2017, provedl rešerši mnoha různých novozélandských mešit, včetně pečlivého zkoumání stavební dokumentace.

Dva měsíce před masakrem se osobně vydal do města Christchurch z jižnějšího města Dunedin, kde pobýval. Během této návštěvy prozkoumal mešitu Al Noor z vrchu pomocí dronu. V den útoku měl pachatel ve svém voze kanystry s benzínem, které dle policie plánoval využít jako zápalná zařízení. Hawes uvedl, že cílem útočníka bylo „způsobit tolik škod, kolik jen bylo možno“.

Útočník nejprve zamířil do mešity Al Noor, kde spustil palbu na věřící, kteří se účastnili pátečních modliteb. Poté ujel asi 5 km dál do linwoodské mešity, kde zabil další lidi. Po cestě stihl ještě vystřelit na skupinku Afroameričanů, kteří ovšem stihli uniknout. Jak zaznělo v pondělí před soudem, krátce také namířil zbraň na bělošského muže, ale pak se „usmál a odjel“. Tarrant plánoval zaútočit i na třetí mešitu, konkrétně ashburtonskou, jenže byl na cestě k ní zadržen.

Zajímavostí je, že na výzbroji, kterou minulý rok útočník použil, byla napsána různá jména, mezi nimiž figurovalo například i jméno římského císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského.



Premiérka Jacinda Ardernová před začátkem procesu sdělila, že se bude jednat o náročný týden pro pozůstalé a přeživší. Již dříve se zapřísahala, že nikdy nevysloví útočníkovo jméno, protože dle jejích slov „si od tohoto činu sliboval mnoho věcí - a jedna z nich byla sláva“. Během několika dnů po masakru si Ardernová oblékla hidžáb kvůli emočnímu setkání se členy novozélandské muslimské komunity.