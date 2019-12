Útočník z Floridy nejprve kritizoval USA na internetu. V pátek zabil na základně americké armády 3 lidi

Washington Saúdskoarabský vojenský student, který v pátek na základně americké armády v Pensacole na Floridě zabil tři lidi a sám přišel o život, zveřejnil před útokem na internetu komentáře nepřátelské vůči Spojeným státům. Podle agentury AFP na to upozornila organizace SITE, která monitoruje weby islámských radikálů.

„Jsem proti zlu a Amerika se jako celek proměnila v národ zla... Nejsem proti vám jen proto, že jste Američané, nechovám k vám nenávist kvůli vašim svobodám. Příčinou mé nenávisti je, že každý den podporujete, financujete a pácháte zločiny proti muslimům i proti celému lidstvu,“ napsal podle SITE na twitteru útočník, identifikovaný jako Muhammad Šamrání. Vyšetřovatelé se to nyní snaží prověřit.



Útok se odehrál v jedné z učeben na vojenské základně. Podle policie použil muž krátkou střelnou zbraň, tři lidi usmrtil a osm dalších zranil. Jednalo se o příslušníka saúdskoarabského letectva, který se na základně účastnil výcviku. Proti útočníkovi zasahovali policisté i vojáci a nakonec se jim podařilo ho zlikvidovat. Policie zatím nesdělila, jestli incident souvisí s terorismem.

Základna v Pensacole je známá především jako výcvikové středisko pilotů a je rovněž domovskou stanicí akrobatické letky Blue Angels. Působí zde přes 16 000 vojáků a okolo 8000 civilních zaměstnanců.

Tento týden je to v USA druhý střelecký útok ve vojenském zařízení. Ve středu útočník, který byl příslušníkem námořnictva, zastřelil na základně Pearl Harbor na Havaji dva civilní dělníky ve vojenské loděnici a jednoho dalšího zranil, poté spáchal sebevraždu. Námořnictvo za tento útok čelí kritice veřejnosti i médií, neboť střelec měl dlouhodobé kázeňské problémy a také potíže se zvládáním vzteku, přesto byl do loděnice přidělen jako ozbrojená stráž. K útoku použil služební pušku a pistoli, napsal portál Hawaii News Now.