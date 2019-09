Útok drony změní válku. Saúdská vzdušná obrana není na asymetrický boj připravena

RIJÁD/PRAHA Sobotní útok na ropná zařízení na severozápadě Saúdské Arábie zřejmě změní způsob boje. Ukazuje se totiž, že blízkovýchodní království není připravené na asymetrický konflikt za použití dronů

Když v sobotu drony a rakety zasáhly saúdská ropná zařízení Abkajk a Churajs, prakticky okamžitě se k útoku přihlásili Jemenští povstalci známí jako Húsíové. Přestože saúdskoarabská ani americká vláda nevěří, že za ním stojí Jemenci, a okamžitě obvinily Írán či Irák, ukazuje se, že na tom příliš nezáleží. Ať už drony přiletěly odkudkoliv, Saúdové je nedokázali zastavit. Důvodů může být hned několik.



Húsíové za prvé tvrdí, že při útocích na saúdskoarabské cíle mají pomoc přímo zevnitř království. Analytik Cedric Leighton pro CNN uvedl, že byl při plánování útoku kladen důraz na to, aby drony nezaznamenaly radary, což napovídá, že útočníci měli informace o obraně Saúdské Arábie.

Za druhé není vzdušný prostor důsledně bráněn ani před méně vyspělými bezpilotními letouny.

„Arabské státy se k vybudování komplexní ochrany proti takovým útokům … zatím nedostaly,“ uvedl pro LN Ladislav Semetkovský, ředitel české firmy Primoco UAV, která vyrábí bezpilotní letouny.

Saúdská Arábie v minulosti kvůli útokům raketami z Jemenu investovala značné fondy do vzdušné obrany, ale podle odborníků nové systémy nejsou s to radikály zastavit. „Zásadní problém je totiž v samotné struktuře obrany. Většina saúdskoarabských obranných systémů je totiž navržená tak, aby bránila před tradičními hrozbami, ne však před asymetrickými hrozbami, jako jsou drony,“ vysvětlil pro média analytik Ayham Kamal. Situaci podle něj komplikuje i fakt, že masivní část infrastruktury - „sklady, zpracovatelské závody a kompresory“ - se nachází „na velice malé ploše“, což je činní jednoduchým cílem.

Vylepšené drony

Húsíové podle odborníků v současnosti disponují drony založenými na íránských modelech a severokorejské technologii. Převážně jde o bezpilotní letouny s krátkým doletem kolem 300 kilometrů, ale dostávají se i k vyspělejší technice.

Letos v lednu na panelové diskusi odborníků při OSN zaznělo, že Húsíové se postupně vybavují drony s dlouhým doletem, „což jim umožní podnikat útoky na cíle mnohem hlouběji v saúdskoarabském prostoru.“

Podle americké televize CNN se při OSN totiž hovořilo i o tom, že jeden z húsíjských dronů dopadl koncem loňského roku přibližně 30 kilometrů od hlavního města Saúdské Arábie Rijádu, který leží při nejkratší vzdálenosti vzdušnou čarou zhruba 700 kilometrů od jemenských hranic.



Saúdové se novému stylu boje musí přizpůsobit a již se o to snaží. „Oslovují nás stále intenzivněji, vědí, že to potřebují řešit. Od Izraele ani Američanů si arabské státy nic kupovat nechtějí, Čína ani Rusko nic podobného nenabízí. Takže jim zbýváme my – evropští výrobci,“ dodal Semetkovský.