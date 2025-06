Můj otec léta slouží satanovi, tvrdí syn exministra zahraničí o důvodu atentátu

Jeho syn Zsolt Jeszensky (53) totiž tvrdí, že se jeho otec zapletl se satanem.„Otec svými veřejnými projevy už několik let slouží satanovi. Ne úmyslně a ne proto, že by byl zlým člověkem. Ne náhodou se říká, že cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly. Hlavním cílem satana, který je zákeřný, je zničení člověka a celého lidstva. A má k tomu svoje sofistikované prostředky,“ uvádí syn ve svém velmi dlouhém článku, který je plný teologických výkladů.

Zsolt Jeszenszky si nemyslí, že tím satanem je Péter Magyar (44), europoslanec, který se v čele nové liberálně-levicové strany stal hlavním vyzyvatelem Viktora Orbána a jeho vládní strany Fidesz v parlamentních volbách v dubnu příštího roku.

„Magyar (bývalý manžel někdejší ministryně spravedlnosti Judit Vargové – pozn. red.) je pouze černou figurkou na šachovnici. Skutečné satanistické síly stojí za ním: globální síť, která se satanistickými prostředky pracuje na zničení židovsko-křesťanské civilizace. Podporuje islám (a přijetí jeho migrantů), který nás všechny chce zlikvidovat, popularizuje genderovou ideologii a potraty, aby se rodilo méně dětí, snaží se vyprázdnit tradiční rodinné a národní hodnoty, chce vymýtit naši víru, prosazuje politiku identity a rozděluje společnost na údajné utlačovatele a jejich oběti. Ti, kteří s transparenty Refugees Welcome vítají migranty, kteří znásilňují mladé dívky, shazují staré dámy z balkónu a podřezávají kněží, patří do této sítě, stejně jako aktivisti-transvestité, kteří čtou dětem homoerotické pohádky, ale i novináři a různí agenti snažící se svrhnout vlastenecky orientované vlády. Všichni slouží satanovi, někdo vědomě, jiní zase díky nekonečné naivitě,“ uvádí syn exministra a dodává, že jeho otec zřejmě satana nevyznává, ale „bohužel nevěří ani v Ježíše Krista“, prý není obrněn proti manipulacím ďábla.

„Otec naznačoval, že se mohl stát obětí politicky motivovaného útoku. Je to možné, ale není to pravděpodobné, protože v maďarské politice hraje minimální roli. Kdyby nějaký šílený příznivec Fideszu chtěl ublížit opozici, tak existují stovky politiků, které by mohl napadnout,“ tvrdí Zsolt Jeszenszky a dodává, že likvidací svého otce by mohli dosáhnout maximálně toho, že by se v opozičních médiích objevilo o pár orbánofóbních textů méně.

Pro kontext je třeba dodat, že zatímco exministr zahraničí dnes patří mezi kritiky většiny kroků Viktora Orbána (62), jeho syn je jedním nejvýznamnějších politických komentátorů obhajujících politiku konzervativního maďarského premiéra.

Bývalý šéf maďarské diplomacie, který atentát přežil, si synův pamflet přečetl v nemocnici, kde se zotavuje po operaci. Prohlásil, že v něm způsobil hlubší ránu než brutální útok s kladivem.

Zsolt se podle něj stal obětí politicko-náboženského fanatismu a už nedokáže vidět jasně. „Jeho víra v Orbánovi už vykazuje znaky sektářství. Je jako lidé, kteří slepě následují prorokova slova, přičemž chtějí odstranit ty, co si myslí něco jiného,“ vysvětloval Géza Jeszenszky v rozhovoru pro KlikkTV. „Lituji svého syna. Lidé mi píšou, že se za svoje slova o mne jednou bude stydět. Doufám jen, že se z takového stavu se dá vyléčit, i když nejsem si jist,“ dodala oběť atentátu.

Útočník se přiznal

Mezitím vyšlo najevo, že sedmdesátiletý atentátník Ferenc G. se policii k útoku přiznal. Nevěděl prý ale, že napadl bývalého ministra zahraničí. Byl vzat do vazby a obviněn z opakovaného pokusu o úkladnou vraždu, jelikož na Gézu Jeszenszkého už neúspěšně zaútočil před dvěma lety.

U atentátníka se kromě kladiva našel šroubovák, zavařovací sklenice plná benzinu a zapalovač. Tvrdí, že benzin a zapalovač nechtěl použít proti exministrovi, ale hodlal se později polít benzinem a zapálit se.

Géza Jeszenszky (83) byl v letech 1990 až 1994 ministrem zahraničí ve vládě Józsefa Antalla (1932 -1993) za pravicové Maďarské demokratické fórum. Dlouho byl členem národně orientované MDF, ze strany v roce 1996 vystoupil. V letech 1998 až 2002 působil jako velvyslanec Maďarska v USA, od roku 2011 do roku 2014 sloužil své zemi na stejném postu v Oslu. V poslední době patří mezi známé kritiky některých kroků premiéra Viktora Orbána.