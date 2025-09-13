Izrael útočil v Kataru na Hamás balistickými raketami odpálenými z Rudého moře

„Informace byla poskytnuta tak krátce před odpálením raket, že nebylo vůbec možné zastavit či zvrátit rozkaz,“ uvedl jeden americký činitel dle amerického deníku The Wall Street Journal. Informaci od Izraelců následně americká armáda poskytla Bílému domu, který pak nechal informovat Katar. Arabský stát ale informaci o úderu dostal až několik minut poté, co rakety dopadly na jeho území.
Izrael použil balistické rakety, které uskutečnily část letu ve vesmíru, aby se vyhnul kritice, že pro úder na Katar využil vzdušný prostor Saúdské Arábie. Právě s touto zemí se Izrael snaží už mnoho let normalizovat diplomatické vztahy.
Podle deníku The Wall Street Journal škody na zasažené budově a jejím okolí ukazují, že Izrael použil přesně naváděné zbraně s relativně malou bojovou hlavicí. Škody v okolí budovy byly totiž omezené. Úder zřejmě nebyl úspěšný, protože podle informací médií nezabil vedení Hamásu. Zahynulo při něm pět níže postavených členů hnutí a jeden katarský policista.
Od úderu se Spojené státy fakticky distancovaly. Americký prezident Donald Trump ho označil za nešťastný incident a uvedl, že neslouží izraelským ani americkým zájmům. Katar patří k nejbližším americkým spojencům v regionu.
V pátek večer katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími představiteli administrativy. Podle zdrojů agentury Reuters se Trump a američtí představitelé snažili Katar přesvědčit, aby nadále působil spolu s Egyptem a USA jako zprostředkovatel jednání mezi Izraelem a Hamásem ve snaze dojednat dohodou o příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích.