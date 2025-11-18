Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Autor: ,
  23:04aktualizováno  23:04
Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko.

Libanonští vojáci střeží vstup do uprchlického tábora Ain al-Hilweh po útoku izraelské armády. (18. listopadu 2025) | foto: Reuters

Izraelský vzdušný úder na uprchlický tábor u pobřežního města Sajdá (Sidon) na jihu Libanonu zabil v úterý večer jedenáct lidí a další čtyři zranil. Izraelská armáda uvedla, že jejím terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře výcvikové středisko.

Libanonská státní agentura NNA napsala, že auto zaparkované u mešity v uprchlickém táboře Ajn Hilva na předměstí Sajdá zasáhl dron. Hamás se k útoku bezprostředně nevyjádřil.

Izraelská armáda oznámila, že příslušníci Hamásu v táboře využívali „vojenský komplex“ k plánování a provádění teroristických útoků proti jejím vojákům a proti Izraeli. „Armáda bojuje proti usazování Hamásu v Libanonu a v boji proti teroristům Hamásu bude pokračovat, ať už působí kdekoli,“ dodala v prohlášení.

Údery proti Hamásu, s nímž Izrael v říjnu uzavřel příměří ve válce v Pásmu Gazy, na území Libanonu jsou poměrně vzácné. V červenci byl při útoku v Tripolisu zabit významný velitel Hamásu, jiný velitel hnutí zahynul při úderu v květnu rovněž v Sajdá, připomněl server The Times of Israel (ToI).

Mezi Izraelem a Libanonem již téměř rok platí příměří, navzdory tomu však izraelská armáda podniká opakovaně útoky na cíle v sousedním státě, ty mají však většinou spojitost s tamním militantním hnutím Hizballáh.

Íránem podporované šíitské hnutí se podle Izraele snaží obnovit svou vojenskou přítomnost na jihu Libanonu. To by však bylo v rozporu s podmínkami dohody o příměří, které začaly platit loni 27. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.