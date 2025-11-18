Izraelský vzdušný úder na uprchlický tábor u pobřežního města Sajdá (Sidon) na jihu Libanonu zabil v úterý večer jedenáct lidí a další čtyři zranil. Izraelská armáda uvedla, že jejím terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře výcvikové středisko.
Libanonská státní agentura NNA napsala, že auto zaparkované u mešity v uprchlickém táboře Ajn Hilva na předměstí Sajdá zasáhl dron. Hamás se k útoku bezprostředně nevyjádřil.
Izraelská armáda oznámila, že příslušníci Hamásu v táboře využívali „vojenský komplex“ k plánování a provádění teroristických útoků proti jejím vojákům a proti Izraeli. „Armáda bojuje proti usazování Hamásu v Libanonu a v boji proti teroristům Hamásu bude pokračovat, ať už působí kdekoli,“ dodala v prohlášení.
Údery proti Hamásu, s nímž Izrael v říjnu uzavřel příměří ve válce v Pásmu Gazy, na území Libanonu jsou poměrně vzácné. V červenci byl při útoku v Tripolisu zabit významný velitel Hamásu, jiný velitel hnutí zahynul při úderu v květnu rovněž v Sajdá, připomněl server The Times of Israel (ToI).
Mezi Izraelem a Libanonem již téměř rok platí příměří, navzdory tomu však izraelská armáda podniká opakovaně útoky na cíle v sousedním státě, ty mají však většinou spojitost s tamním militantním hnutím Hizballáh.
Íránem podporované šíitské hnutí se podle Izraele snaží obnovit svou vojenskou přítomnost na jihu Libanonu. To by však bylo v rozporu s podmínkami dohody o příměří, které začaly platit loni 27. listopadu.