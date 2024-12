„Přítele srazilo auto, když mě objímal.“ Svědci popsali útok v Magdeburku

Dvaatřicetiletá Nadine, která byla se svým přítelem na vánočním trhu v Magdeburku, řekla místním médiím, že držela přítele v náručí, když se k nim přiřítilo auto. Její přítel utrpěl zranění nohy a hlavy.

Lars Frohmüller, reportér veřejnoprávní televize MDR, který dorazil na vánoční trh krátce po útoku, popsal pro web BBC, co viděl. „Všude byly sanitky, policie a spousta hasičů. Byla to opravdu chaotická situace. Viděli jsme krev na zemi, viděli jsme lidi, jak sedí vedle sebe a mají kolem sebe zlaté a stříbrné fólie. Také jsme viděli mnoho lékařů, kteří se snažili lidi zahřát a pomáhali jim s jejich zraněními. Je to velký šok. Je to velký šok pro všechny lidi tady v Magdeburku a v celém Sasku-Anhaltsku,“ řekl reportér.

Desítky lidí jsou po útoku v nemocnici. Podle deníku Bild je 68 dalších lidí ošetřováno s vážnými zraněními a 78 osob utrpělo lehká zranění. Počet mrtvých stoupl na čtyři

Útočníkem byl podle úřadů lékař ze Saúdské Arábie, který v Německu žil od roku 2006. „Pozadí činu zatím neznáme, vše zvažujeme,“ uvedla mluvčí policie.

Sasko-anhaltský premiér Reiner Haseloff upřesnil, že podle vyšetřování šlo o osamělého pachatele. Městu nehrozí žádné další nebezpečí. Policie v Magdeburku nenašla žádné výbušniny ve voze, kterým řidič najel do davu na vánočním trhu, čehož se původně obávala. Uzavřela kvůli tomu blízké okolí a na místě pracovali pyrotechnici.