Turecký útok na Sýrii je špatný nápad, Spojené státy ho neschvalují, prohlásil Trump

„Spojené státy neschvalují tento útok a jasně Turecku řekly, že tato operace je špatný nápad,“ uvedl Trump v prohlášení, které zveřejnil Bílý dům. „Turecko se zavázalo k ochraně civilistů, ochraně náboženských menšin včetně křesťanů, a k tomu, že zajistí, aby nenastala humanitární krize, a my na tento závazek dohlédneme,“ dodal americký prezident.



Cílem ofenzivy nazvané Pramen míru je podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vymýcení „hrozby teroru“, která podle něj vychází z kurdských „teroristických organizací“ na severovýchodě Sýrie, a nastolení míru v regionu. Ofenziva má být zaměřena na kurdské milice YPG, které jako spojenci USA pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát (IS). Operace si už podle arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) vyžádala první dva mrtvé.

V neděli prezident Trump ohlásil stažení amerických vojáků z míst, jichž se měla očekávaná turecká ofenzíva týkat. Vysloužil si za to kritiku, že opouští americké spojence. V prohlášení Bílý dům uvedl, že v oblasti, kam pronikly turecké síly, žádný americký voják není.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....