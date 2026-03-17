Zásadní informace o osudných chvílích z 28. února pocházejí ze záznamu z neveřejného setkání, které se uskutečnilo 12. března. Na nahrávce vystupuje Mazaher Hosejní, šéf protokolu úřadu dnes již zesnulého nejvyššího vůdce Alího Chameneího.
Hosejní detailně popisuje, že izraelské údery zasáhly komplex v 9:32 místního času. Zjevně se jednalo o přísně koordinovanou operaci s cílem zlikvidovat nejen samotného vůdce, ale současně i celou jeho rodinu a nejvyšší představitele režimu.
Podle Hosejního slov si Modžtaba Chameneí těsně před útokem odskočil na nádvoří, aby něco zařídil. Právě když se vracel zpět nahoru, komplex zasáhla izraelská balistická střela Blue Sparrow. Krátká venkovní procházka mu tak zachránil život a pravděpodobně vyvázl jen se zraněním nohy.
Jeho rodina takové štěstí neměla. Manželka Zahra Haddad-Adelová i jejich syn zemřeli na místě. Bez zranění z útoku vyvázl pouze nejstarší syn zabitého vůdce, Mostafa Chameneí, a jeho manželka.
Britský deník odhaluje i rozsah destrukce. Na sídlo dopadly nejméně tři rakety, které zasáhly několik rezidencí současně. Střely zcela zničily místo, kde pobýval Alí Chameneí, horní patro patřící Modžtabovi i prostory jeho švagra Misbaha al-Huda Bagherího Kaniho. Ten při útoku zahynul, stejně jako náčelník vojenské kanceláře nejvyššího vůdce Mohammad Šírází.
Uniklá nahrávka bez servítek tvrdí, že z těl obou vysoce postavených mužů zbylo jen minimum. Pozůstatky vojenského velitele Šírázího musely být podle Hosejního identifikovány z pouhých několika kilogramů tkáně.
Otazníky nad budoucností Íránu
Ačkoli byl Modžtaba Chameneí 8. března formálně jmenován novým nejvyšším vůdcem, útok íránské vedení naprosto zničil. Americké zpravodajské služby totiž uvádí, že sám Alí Chameneí si syna za nástupce nepřál, jelikož se na takovou roli nehodí. Toto dědičné nástupnictví z otce na syna také budí kritiku, že se islámská republika vrací k dynastickému modelu vůči němuž se historicky ostře vymezuje.
Skutečný zdravotní stav nového vládce Íránu stále není jasný. Podle novinářů z BBC Teherán publikoval fotografie vůdce, které upravil pomocí umělé inteligence. Úpravě podlehly i některá z použitých videí, tvrdí experti.
Od únorového útoku se Modžtaba Chameneí neobjevil na veřejnosti a jeho první oficiální poselství předčítala státní televize. Podle víkendových vyjádření Donalda Trumpa ani američtí představitelé s jistotou neví, zda je nový vůdce stále naživu.