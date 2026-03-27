Údery USA a Izraele poškodily těžkovodní reaktor, tvrdí íránská média

  17:58aktualizováno  17:58
Údery Spojených států a Izraele zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně v Aráku, napsaly v pátek agentury s odvoláním na íránská média. Podle předchozích informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) je tento reaktor ve výstavbě.
Nad Teheránem stoupá oblak kouře poté, co Izrael a USA zahájily údery proti Íránu. (28. února 2026) | foto: Mahsa/MEI / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Izraelským úderům zařízení čelilo i v loňské červnové válce. Podle médií nynější útoky nikoho nezranily ani nezpůsobily únik radiace.

Těžkovodní reaktor v Aráku se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Teheránu. Podle prohlášení MAAE z loňského června, kdy zařízení zasáhl izraelský úder, je reaktor ve výstavbě. Ani při loňském úderu nebyl zaznamenán únik radiace.

Íránská organizace pro jadernou energii (AEOI) v pátek odpoledne SEČ uvedla, že americké a izraelské údery zasáhly také objekt, kde se vyrábí uranový koncentrát. Ten pak slouží k výrobě paliva do jaderných reaktorů. Ani v tomto případě nejsou hlášené úniky radiace.

Projekt těžkovodního reaktoru byl po dohodě o jaderném programu z roku 2015 přepracován tak, aby zařízení nemohlo sloužit pro získání jaderné zbraně.

Teherán dlouhodobě odmítá, že by měl ambici si takovou zbraň pořídit. Právě možnost, že by Írán mohl získat jadernou bomby, je jedním z důvodů, kterými USA a Izrael odůvodňovaly zahájení úderů na Írán před zhruba měsícem.

ONLINE: Třinec rychle vede nad Hradcem. Získá mečbol Liberec, nebo Vary?

Hokejisté Hradce Králové a Třince pozorují puk před brankářem Stanislavem...

Česko, země naftových rekordmanů. Cena se „záhadně“ navyšuje až na konci ropného řetězce

Čerpací stanice

Údery USA a Izraele poškodily těžkovodní reaktor, tvrdí íránská média

Nad Teheránem stoupá oblak kouře poté, co Izrael a USA zahájily údery proti...

Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry....

Mrázkovi kousek od desítky, postoupili i Taschlerovi. Praze vládnou Francouzi

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová hovoří na zasedání...

Paměť národa vyrazila s hercem Trojanem na Ukrajinu, dovezli přístroj za miliony

Ivan Trojan s paramedičkou Čajkou (březen 2026)

Hackeři napojení na Írán se nabourali do e-mailu šéfa FBI, zveřejnili jeho dokumenty

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...

Dřív se muži i ženy vyšlehávali navzájem. Omlazovali i dobytek, říká folkloristka

Premium
Milovnice folkloru Kamila Skopová žije tradičně v malebné roubence na Vysočině...

Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Někdo jim radí do sluchátek? Slováci spekulují nad snímky uší vládních politiků

Slovenský poslanec Tibor Gašpar ukazuje ostatním, jak mají hlasovat. (8. února...

Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

