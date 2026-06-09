VIDEO: Rusové udeřili na autobusovou zastávku, zabíjeli během dopravní špičky

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  10:50
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Při ruském dronovém útoku na autobusovou zastávku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny zemřely nejméně dvě ženy a dalších více než 23 lidí utrpělo zranění. Záběry zachytily projíždějící vozidlo, jak po obrovském požáru prakticky zmizí z povrchu zemského.

Válka na Ukrajině

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Mezi zraněnými jsou menší děti ve věku pět, deset, 12 a 13 let, a chlapec a dívka ve věku 17 a 15 let. Informoval o tom náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov.

Rusko zaútočilo na Záporoží, zasáhlo autobusovou zastávku. (8. června 2026)
Rusko zaútočilo na Záporoží, zasáhlo autobusovou zastávku. (8. června 2026)
Rusko zaútočilo na Záporoží, zasáhlo autobusovou zastávku. (8. června 2026)
Rusko zaútočilo na Záporoží, zasáhlo autobusovou zastávku. (8. června 2026)
25 fotografií

„Nepřítel nasměroval bezpilotní letouny typu Šáhed na autobusovou zastávku a prodejní stánky v době, kdy se lidé vraceli z práce domů,“ uvedl v prohlášení.

Při útoku v Záporožské oblasti ruské drony poškodily také obytné budovy a automobily a železniční infrastrukturu. Zasáhly i devítipodlažní obytný dům.

Video zveřejněné na sociálních sítích zachycuje okamžik exploze a mohutný požár. Plameny zasáhly dvě projíždějící vozidla. Jedno z nich po výbuchu ze záběru prakticky „zmizí“.

Na místě zasahovali záchranáři, pyrotechnici a státní pohotovostní služby. Kromě toho byl zasažen také obytný dům, píše server Ukranian News.

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