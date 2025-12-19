Rusové zaútočili na ukrajinský přístav Oděsa. Několik lidí zemřelo

Autor: ,
  23:18aktualizováno  23:18
Ruský raketový útok na infrastrukturu v okolí ukrajinského černomořského přístavu Oděsa v pátek večer zabil sedm lidí a dalších 15 zranil, informovala agentura Reuters. „Rusko pozdě večer zaútočilo balistickými raketami na přístavní infrastrukturu v oblasti Oděsy,“ napsal na sociální síti telegram ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba.

ilustrační snímek | foto: Reuters

„ Podle předběžných informací bylo zabito sedm lidí. Asi 15 jich bylo zraněno a je jim poskytována pomoc,“ doplnil vicepremiér.

Ukrajina v pátek dříve oznámila, že v neurčený den bezpilotními letouny poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily v neutrálních vodách ve Středozemním moři.

Při útoku na loď, která pod vlajkou Ománu plula z Indie do ruského přístavu Usť-Luga v Baltském moři, zemřeli dva lidé a sedm dalších bylo zraněno. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila.

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ukrajinské údery se stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení.

Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

Napadená země podniká už delší dobu údery například na ruské ropné rafinérie, v posledních týdnech ovšem své útoky podle svých hlášení rozšířila: několikrát zaútočila na ruské těžební plošiny v Kaspickém moři a podle médií také bezposádkovými plavidly napadla nejméně tři tankery ruské stínové flotily v Černém moři. Moskva údery na plavidla označila za pirátství.

Jako stínová flotila jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.