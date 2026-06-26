Miljajev neupřesnil, jaké průmyslové zařízení ukrajinské drony poškodily. Uvedl pouze, že útok zasáhl také elektrické vedení a že na místě zasahují záchranné složky. Poškozen byl také rodinný dům a zranění utrpěla jedna žena.
Novomoskovsk leží asi 200 kilometrů jižně od Moskvy a je významným průmyslovým centrem Tulské oblasti. Agentura Reuters připomněla, že se v oblasti nachází několik velkých chemických závodů.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin během noci informoval celkem o 45 ukrajinských bezpilotních letounech, které podle něj sestřelila protivzdušná obrana, zatímco se blížily k hlavnímu městu. Podle ruskojazyčného servisu BBC kvůli útoku nadále platí omezení provozu na třech moskevských letištích – Šeremetěvo, Domodědovo a Vnukovo.
Celkem ruská protivzdušná obrana podle tamního ministerstva obrany v noci na dnešek zneškodnila 660 ukrajinských dronů.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války. Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku.
Ukrajinci útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.
Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. OSN naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly.