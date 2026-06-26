Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

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  7:35
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Při nočním útoku ukrajinských dronů byl poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy. Podle gubernátora Dmitrije Miljajeva protivzdušná obrana nad regionem zneškodnila 73 nepřátelských bezpilotních letounů, dalších nejméně 45 podle ruských úřadů mířilo na Moskvu.

Miljajev neupřesnil, jaké průmyslové zařízení ukrajinské drony poškodily. Uvedl pouze, že útok zasáhl také elektrické vedení a že na místě zasahují záchranné složky. Poškozen byl také rodinný dům a zranění utrpěla jedna žena.

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Novomoskovsk leží asi 200 kilometrů jižně od Moskvy a je významným průmyslovým centrem Tulské oblasti. Agentura Reuters připomněla, že se v oblasti nachází několik velkých chemických závodů.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin během noci informoval celkem o 45 ukrajinských bezpilotních letounech, které podle něj sestřelila protivzdušná obrana, zatímco se blížily k hlavnímu městu. Podle ruskojazyčného servisu BBC kvůli útoku nadále platí omezení provozu na třech moskevských letištích – Šeremetěvo, Domodědovo a Vnukovo.

Celkem ruská protivzdušná obrana podle tamního ministerstva obrany v noci na dnešek zneškodnila 660 ukrajinských dronů.

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války. Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku.

Ukrajinci útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.

Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. OSN naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly.

Novomoskovsk

Novomoskovsk

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