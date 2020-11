Útoku nic nenasvědčovalo, měl jen smůlu na špatné přátele, řekl bývalý právník atentátníka z Vídně

Vídeň/Praha Dvacetiletý Vídeňan Kujtim Fejzulai zabil v pondělí v centru hlavního města Rakouska čtyři lidi a přes dvacet jich zranil. Následně jej zastřelili policisté. Útočník byl přitom podle právníka, který jej zastupoval v minulosti, pouze „ztracenou duší“ a nic nenasvědčovalo tomu, že by vraždil.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer ve středu řekl, že na základě videí svědků a záznamů z kamer pachatel s kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii jednal sám. „Zároveň se ukázalo, s jakou brutalitou a krutostí pachatel postupoval,“ konstatoval Nehammer o útočníkovi, který byl podle dřívějších informací vyzbrojen kalašnikovem, automatickou puškou, jednoruční střelnou zbraní a mačetou.



Jeho slova o brutalitě jsou přitom v přímém rozporu s dřívějšími předpoklady. Právník Nikolaus Rast, který zastupoval atentátníka v roce 2019, uvedl pro CNN, že mladík na něj působil klidně a spíše introvertně. Hájil ho u vídeňského zemského soudu poté, co ho nejprve zadržely turecké úřady a následně vydaly do Rakouska, snažil se totiž dostat do Sýrie, kde chtěl bojovat za Islámský stát.

Soudce jej tehdy poslal na dvaadvacet měsíců do vězení. Loni byl ale Fejzulai podmínečně propuštěn, protože se zdálo, že se snaží skoncovat s radikálním islamismem. „Naposledy jsem ho viděl před více než rokem. Když jsem ho tehdy poznal, připadal mi jako ztracená duše hledající své místo,“ řekl Rast CNN s tím, že si nikdo nepomyslel, že by byl jeho klient schopný teroristického činu.



Právník nicméně vyjádřil přesvědčený, že Fejzulai se radikalizoval jako dospívající v mešitě, kterou pravidelně navštěvoval, v rodinném kruhu nebyl podle něj problém. „Pocházel z naprosto normální rodiny. Pro mě to byl mladík, který měl smůlu na špatné přátele. Kdyby nechodil do mešity, ale na box, stal by se z něj boxer,“ domníval se Rast.

Samotný útok ve Vídni následoval několik dní poté, co v jihofrancouzském městě Nice jednadvacetiletý Tunisan v kostele zabil tři lidi. Už v polovině října osmnáctiletý mladík čečenského původu usekl hlavu učiteli, který při výuce demonstroval právo na svobodu slova i karikaturami Mohameda.

Po těchto útocích řada evropských politiků zdůraznila nutnost společného boje proti terorismu. O tématu hovořili v úterý večer telefonicky také oba předáci útoky ovlivněných zemí – rakouský kancléř Sebastian Kurz a francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří se podle agentury APA dohodli na iniciaci evropského plánu spolupráce, jež má zahrnovat lepší kontrolu hranic a boj proti radikálnímu islamismu.