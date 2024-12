Tlaková vlna z ruského raketového útoku poničila České centrum v Kyjevě

„Takto si Rusko představuje ‚předvánoční příměří‘. Až Ukrajina zvítězí, Kreml nám zaplatí za všechny škody a zničené životy,“ dodal šéf české diplomacie.

V celém okolí bylo poničeno několik budov, business centrum, hotel, obytné domy až do výše 15. patra nebo přiléhající katolická katedrála, uvedl Lipavský pro ČT24. „Konkrétně na Českém centru poničila tlaková vlna výplně oken, dveří i stropy. Naštěstí se v té době nikdo v kancelářích nenacházel, ale bylo to kolem 7. hodiny ranní, takže můžeme hovořit spíše o tom, že to byla náhoda,“ doplnil. Ministr má ale informace o zraněných v okolních budovách.

Program centra je přes vánoční svátky utlumen. Kdy budou škody opravené Lipavský nedokáže říct. Záleží podle něj i na postupu celého objektu. Šéf české diplomacie také na ČT24 potvrdil, že byl zničen majetek České republiky. Zda bude Česko v reakci na útok předvolávat ruského velvyslance ministr také nemůže komentovat.

Jan Lipavský @JanLipavsky Rusko ničí ukrajinské životy a majetky, dnes ráno i náš, český. V důsledku ruského raketového úderu na Kyjev bylo tlakovou vlnou poničeno České centrum. Na místě naštěstí nikdo nebyl. V okolních bytech se ale nacházeli civilisté. https://t.co/vXaT7qnUne oblíbit odpovědět

Ředitelka Českého centra v Kyjevě Tereza Soušková uvedla, že na místo nastoupila po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. „Rizik jsme si s mým týmem vědomi, přijímáme opatření, abychom je minimalizovali, a pracujeme na systému podpory pro naše zaměstnance a spolupracovníky,“ napsala ve vyjádření pro ČTK.

„Dnešní ruský útok mířený na ukrajinské domovy, který dopadl i na kancelář Českého centra v Kyjevě, znovu ukazuje, že v Kyjevě není nikdo v bezpečí. Když vidím vlastní kancelář poškozenou ruským útokem, myslím na to, že bezmála tři roky trvající ruská agrese je stejně cynická jako na začátku a zcela se vymyká lidskému chápání,“ doplnila.

Ruský útok na Kyjev si vyžádal nejméně jednoho mrtvého a devět raněných, z nichž čtyři museli být hospitalizováni, uvedl dnes starosta města Vitalij Kličko. Ruské ministerstvo obrany označilo útok na cíle v Kyjevě za odvetu za středeční ukrajinský útok na Rostovskou oblast, podniknutý americkými raketami ATACMS a britskými střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow.

„České centrum působí v Kyjevě takřka po celou dobu válečné agrese, a to i navzdory rizikům, která to přináší. Naší misí v této době je být prostřednictvím aktivit s kulturním přesahem oporou ukrajinskému obyvatelstvu, které čelí barbarským útokům z Moskvy. Celý svět vidí, že kremelský režim útočí na ukrajinské obyvatelstvo a dlouhodobě také na kulturu této země,“ podotkla generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková.

Kulturní diplomacie je podle ní důležitým nástrojem, který prohlubuje porozumění mezi zeměmi a snaží se o snižování napětí tam, kde panují spory. Poděkovala Souškové a jejímu týmu za jejich práci a odvahu.

„Zároveň jako instituce pracujeme na posílení podpory našim zaměstnancům, kteří působí v rizikových oblastech, jako je právě Ukrajina, včetně psychologické,“ dodala Pánek Jurková.

České centrum v Kyjevě bylo založeno v roce 1996. Síť Českých center tvoří 28 zahraničních poboček určených k propagaci republiky. Jejich cílem je mimo jiné rozvoj kulturních vztahů mezi zeměmi.