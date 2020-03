Utratil 500 milionů dolarů a získal jen pár hlasů. Bloomberg po volebním fiasku ukončil kampaň, podpoří Bidena

WASHINGTON/PRAHA Po několika měsících čekání se konečně na volebních lístcích demokratů objevil miliardář Michael Bloomberg. Za kampaň utratil mnohonásobně více než kterýkoliv jiný uchazeč o nominaci strany. Zdá se ale, že peníze vyhodil oknem. Po volebním fiasku ve středu skončil svou kampaň.

„S tím, jak přicházejí výsledky, je jistá jedna věc. Ať už získáme jakýkoliv počet delegátů, podařilo se nám něco, o čem všichni pochybovali: za tři měsíce jsme se vyhoupli z 1 procenta v průzkumech do pozice jednoho z hlavních soutěžících o nominaci Demokratické strany na prezidenta USA,“ uklidňoval během noci na středu své podporovatele miliardář Michael Bloomberg.

O několik hodin později však svůj boj o Bílý dům vzdal. Podle informací BBC podpoří v boji o Bílý dům Joea Bidena.



„Vždy jsem věřil, že porážka Donalda Trumpa začne tím, že se sjednotíme za kandidátem, který má největší šanci. Po včerejším hlasování je jasné, že tímto kandidátem je můj přítel a velký Američan Joe Biden,“ uvedl miliardář.



Bývalý starosta New Yorku se rozhodl loni v listopadu, kdy oznámil svou kandidaturu na prezidenta, že se nebude ucházet o hlasy voličů v prvních čtyřech primárkách, ale počká až na tzv. „superúterý“ - tedy den, kdy v USA volili svého favorita lidé ve 14 státech.

Noc na středu tak pro něj byla prvním testem, zda peníze na svou kampaň, za níž utratil více než půl miliardy dolarů (11,3 miliardy korun), nevydal zbytečně. A po sečtení většiny států se zdállo, že by stejně tak mohl vyhodit peníze z okna.

Miliardář Michael Bloomberg.

Ve většině ze 14 států skončil až třetí za bývalým viceprezidentem Joem Bidenem a hvězdou levicové politiky Berniem Sandersem. Nevyhrál ani v jednom ze států se silnou černošskou menšinou jako je Alabama či Texas, na něž vsázel a ve nichž utratil miliony dolarů za volební kampaň. Nepodařilo se mu získat ani umírněné voliče. Zvítězil pouze v primárkách v americkém teritoriu Americká Samoa, která ani nemá status státu a přinesla mu pouze 8 delegátů.

„Zhodnotíme-li situaci, tak současné výsledky podkopávají důvod, proč Bloomberg vůbec v listopadu do voleb šel,“ konstatovala reportérka deníku The Washington Post Amber Phillipsová. „Měl být alternativou krajně levicového Bernieho Sanderse i umírněného Joea Bidena ve chvíli, kdy se viceprezidentovi nebude dařit.“

Bloomberg se v listopadu loňského roku rozhodl jít proti Donaldu Trumpovi do boje o Bílý dům, protože „neviděl v demokratickém poli nikoho, kdo by Trumpa porazil“. Sázel na to, že se Joeu Bidenovi nepodaří získat podporu a on posbírá umírněné voliče.

Někdejší americký demokratický viceprezident Joea Biden (vlevo) se synem Hunterem.

A skutečně to tak po nějakou dobu vypadalo. Bývalému viceprezidentovi totiž uškodily negativní reklamy i debata kolem zapojení jeho syna do korupčních kauz na Ukrajině, což vedlo k mizerným výsledkům - v prvních třech primárkách získal jen 15 delegátů. Zdálo se, že by Bloomberg mohl uspět.

K tzv. „superúterý“ všichni uchazeči o demokratickou nominaci utratili za kampaně kolem miliardy dolarů, přičemž polovinu představovaly náklady Bloombergovy kampaně. Pro lepší představu: jeho lidé za kampaň na Facebooku utratili milion dolarů denně. Při přepočtech vyšlo najevo, že v lednu utrácela miliardářova kampaň 82 dolarů za sekundu. A ve státě Kalifornia, kde viceprezident Joe Biden utratil za reklamu přesně 4 tisíce dolarů, Bloomberg utratil 78 milionů dolarů.

Biden na vítězné vlně

Naneštěstí pro Bloomberga se jen pár dní před „superúterým“ strhla lavina podpory pro Bidena. Viceprezident Baracka Obamy drtivě zvítězil v Jižní Karolíně a z boje o Bílý dům odstoupila dvě velká jména – Pete Buttigieg a Amy Klobucharová. Oba kandidáti vyjádřili Bidenovi podporu a ten tak šel do voleb ve 14 státech na vítězné vlně.