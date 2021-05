Uvězní vás i za červené ponožky. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s režimem se tvrdě trestá, popisuje Běloruska

Praha Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko vydal osobní rozkaz potrestat všechny účastníky protestů proti sobě a zadržení Romana Protaseviče z uneseného letadla bylo ukázkou toho, že to nejsou prázdná slova a že jde i po lidech v emigraci, vysvětluje tento bezprecedentní akt Nataša Belikova z organizace Belarus in Focus Information Office, která analyzuje dění v Bělorusku a sídlí ve Varšavě.

Podle Belikové je jen velmi malá naděje, že běloruský režim, který uzavřel hranice a zatkl desetitisíce lidí, v dohledné době padne. Příležitost k jeho změně, která se objevila na podzim loňského ruku, je pryč.

Nataša Belikova.

Lidovky.cz: Proč byl zadržen Roman Protasevič a čím je pro běloruský režim tak nebezpečný, že kvůli němu donutil přistát cizí letadlo a riskoval zahraniční ekonomické sankce?

Musím začít trochu ze široka. Ještě před protesty po zfalšovaných volbách v roce 2020, loni v květnu, když začala předvolební kampaň, existovalo v Bělorusku několik kanálů na komunikačním programu Telegram, které skutečně získaly popularitu. Například Nexta, kterou založil právě Roman Protasevič spolu se Stepanem Putilom. Oba byli a jsou velmi mladí, je jim okolo 26 let.

Rozebírali na svém kanálu seriózní věci, měli tam investigativní reportáže a krátké filmové dokumenty o Lukašenkovi. Uveřejňovali zprávy o věcech, které byly do té doby ukryté či se o nich nikdy nemluvilo ve veřejném prostoru, protože do té doby státní moc v Bělorusku totálně kontrolovala média. V očích současného režimu to ovšem byly podvratné aktivity.

Pak přišly srpnové prezidentské volby a kanál Nexta zaznamenával protesty proti jejich zfalšování a potlačování protestů. Zveřejňovali, co se například děje v hlavním měst Minsku, co úřady dělají lidem, kam kdo jde, co se děje na jakém místě. To vše v reálném čase.

V té době Nexta měla asi dva miliony sledujících. Šlo o lidi různého věku z různých sociálních skupin. Odhaduji, že většinou to byli mladí lidé, kteří už dostudovali, které bychom asi označili za mladé profesionály. Byli to kromě lidí v Bělorusku i čtenáři ze zahraničí, protože po volbách na tři dny úřady vypnuly v Bělorusku internet a Nexta byl jediný zdroj, který informoval, co se děje přímo na místě. Poskytovala údaje o podle úřadů nelegálních protestech i o zatýkání a mučení demonstrantů státními orgány.

Když se na to pečlivě podívám, mám za to, že nynější zadržení Protaseviče je osobní pomsta běloruského režimu zakladateli Nexty. Úřady v něm navíc spolu s dalšími vidí příčinu protestů, aniž by se zabývaly tím, že je vyvolaly zfalšované volby a že režim byl i bez toho nepopulární.

Lidovky.cz: Jaké je nyní postavení Protaseviče mezi běloruským žurnalisty a jaký má vliv na veřejnost?

Roman Protasevič získal vliv jen díky Nextě a jeho vliv na veřejnost byl časově velmi omezen fakticky jen na první vlnu protestů. Nebyl to nějaký známý běloruský žurnalista. Nyní se ale stal známým kvůli tomu, co se mu stalo. To, že kvůli němu běloruské úřady použily falešnou hrozbu bombou a donutily přistát zahraniční letadlo, vytváří dojem, že je to někdo opravdu důležitý. Normální zatčení by nemělo takovou odezvu. Zásah proti letadlu totiž ukazuje, že běloruský režim byl ochoten udělat cokoliv, aby se Prasateviče zmocnil.

Lidovky.cz: Co je vlastně Nexta?

Kanál Nexta není médiem v tom smyslu, jak obvykle chápeme média, tedy jako podnik dodržující novinářské standardy a ověřující informace. Nexta byla více či méně radikálně v opozici vůči běloruskému režimu a nesnažila se o přísnou objektivu. Používala například postupy a vyjádření, která by v normálních médiích byla nemístná.

Cílem kanálu bylo být hlasem těch, kteří jsou proti běloruským úřadům. Byl to takový aktivistický žurnalismus, i když Roman Protasevič byl skutečným novinářem a pracoval dříve pro několik médií v Bělorusku. Nextu opustil ke konci roku 2020 a když byl zadržen, už se aktivit Nexty neúčastnil.

Podle běloruských úřadů je Nexta extrémistický kanál. Je v Bělorusku zakázána, ostatní média nesmějí zmínit ani její jméno a na veřejnosti je nelegální o ní mluvit. Její zakladatelé byli také označeni za extrémisty a jsou na seznamu lidí hledaných policií v Bělorusku a také v Rusku. Bylo proti nim vzneseno několik obvinění z kriminálních činů.

Lidovky.cz: Z čeho přesně je teď Protasevič obviněn a jaký trest mu hrozí?

Pokud vím, byl obviněn z toho, že prováděl záměrné akce s cílem rozpoutat sociální nenávist mezi lidmi. Šlo o psaní o policii a zvláštních jednotkách OMON. Zveřejňoval identitu těch lidí, kteří nezákonně jednali proti občanům protestujícím proti režimu.

Jsou tu také další obvinění. Například organizování masových nepokojů a skupinových akcí, které narušují veřejný pořádek. Za každý z těchto činů je sazba až sedm let vězení. Sazby se ale automaticky nesčítají, záleží to na soudu. Nemůžeme vyloučit, že proti Protasevičovi budou vznesena další obvinění, která budou ještě těžší a s vyšším trestem. Je to podle mě docela pravděpodobné, protože běloruský prezident Alexandr Lukašenko ho označil za teroristu.

Lidovky.cz: Objevila se teorie, že za únosem Protaseviče stojí Kreml. Že Rusko nalákalo Lukašenka, aby přinutil letadlo přistát, zadržel Protaseviče, a pak aby přišly mezinárodní sankce, aby Lukašenkovi, který je nespolehlivým spojencem Kremlu, nezbyla jiná možnost, než se k Moskvě opravdu pevně přimknout. Co si o tom myslíte?

V tomto celém případu jsou namočeny dvě strany. Jedna je pochopitelně ta běloruská. Po národním „probuzení“ po volbách v roce 2020 začaly velmi tvrdé represe. Protesty nezmizely jen tak, byly potlačeny extrémním násilím proti občanům. Nezákonné dnes může být téměř cokoliv. Například nošení červených ponožek, za to jdete na 15 dní do vězení.

Podobně jako za nošení červeného oblečení s bílými značkami. Režim to totiž vykládá tak, že tím dotyčný podporuje opozici, která používá staré červenobílé běloruské vlajky oproti současné postsovětské červeno-zelené vlajce současného režimu. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s režimem se tvrdě trestá, úroveň teroru vůči vlastnímu obyvatelstvu je velmi vysoká. Lidé jsou vystrašení a mnozí už zemi opustili. Média, která informovala pravdivě o situaci v zemi, musela ukončit činnost.

Na základě osobního příkazu běloruského prezidenta Lukašenka mají úřady najít a potrestat každého jednotlivého účastníka protestů, a také se o to snaží. Každý den putují do vězení noví lidé a ti, kdo byli zadrženi už dříve, jdou před soud a dostávají tvrdé tresty v letech vězení. Například za koordinaci protestů nebo za to, že řekli policistovi něco drzého. Represe se dotkly už 40 tisíc lidí a momentálně je ve vězení 28 novinářů. A zadržením Protaseviče úřady ukazují, že represe se dotknou i těch, kteří jsou mimo Bělorusko. Režim tím vzkazuje oponentům, že dostane každého a že to není jen prázdná fráze.

Pokud jde o tu druhou stranu případu, objevily se zvěsti, že do toho mohlo být namočeno Rusko. Samozřejmě neznáme žádné detaily. Zadržení Protaseviče ale vyžadovalo jeho dlouhodobé sledování v zahraničí a pečlivé plánování celé akce a nejsem si jistá, zda Bělorusko samo o sobě má na provedení něčeho takového dostatečné kapacity. Každopádně ruské tajné služby, i pokud se akce přímo nezúčastnily, musely vědět, co se děje.

Lidovky.cz: Po zadržení Protaseviče přicházejí další ekonomické sankce Západu proti běloruskému režimu. Myslíte si, že to pomůže zmírnit tlak režimu a že sankce jsou dobrý nástroj?

Mezinárodní společenství a demokratické země nemají moc nástrojů, jak vytvořit tlak na běloruský režim. V demokracii bohužel vždy máte jen omezené zdroje, které můžete použít. Ale je třeba nějakých sankcí, protože režim svým krokem, tedy donucením civilního letadla letícího mezi dvěma členskými státy Evropské unie, překročil hranice.

Zároveň ale sankce mohou a budou mít dopad na Bělorusy, kteří nejsou spojeni s Lukašenkovým režimem. Například pokud jde o cestování a odchod ze země. Pozemní pohraniční přechody v Bělorusku jsou mimo provoz už od prosince 2020, kdy je Lukašenko uzavřel pro běloruské občany údajně kvůli epidemii nového koronaviru. Ve skutečnosti to ale bylo proto, že z Běloruska odcházelo příliš mnoho lidí. Stále ale bylo možné odletět. Teď tato možnost, alespoň pokud jde o lety do EU, mizí. Lze sice odletět do Moskvy či Turecka, ale také nevíme, jak dlouho tu tato možnost bude. Ale chápu, že je třeba něco proti režimu prezidenta Lukašenka udělat.

Lidovky.cz: Měly by být tedy sankce více cílené, zaměřené jen na určitá odvětví či určité lidi z okolí Lukašenka?

Na to je pro mě těžké odpovědět, protože osobně nejsem zrovna advokátem sankcí. Možná by bylo nejlepší zahájit mezinárodní vyšetřování a soud na základě faktu, že lidé v Bělorusku jsou vlastně drženi jako rukojmí teroristickou organizací vedenou Lukašenkem.

Lidovky.cz: Kdo dnes Lukašenkův režim podporuje? Nebo se drží u moci opravdu jen násilím?

Je velmi těžké říci, jaká část lidí podporuje Lukašenka. Sociologické průzkumy veřejného mínění jsou v Bělorusku fakticky zakázané a je tu strašně rozjetá propaganda. Více než 80 procent zpráv v médiích nejsou zprávy, ale jen propaganda. Propaganda se snaží vyvolat nenávist k odpůrcům režimu a vzbudit strach.

Tvrdí, že Ukrajina a Litva se chtějí zmocnit běloruského území, že Bělorusko je obklíčeno nepřáteli a že má jediného spojence, Rusko. Lukašenko Bělorusům tvrdí, že on je jejich poslední šancí, jak zůstat nezávislí. Že je tu velký tlak ze Západu a pokud se mu země podvolí, vypukne občanská válka. Navíc tvrdí, že hrozí vojenská invaze, tu ze Západu, tu z Ruska, podle toho, jak se mu to hodí a jaká je momentální politická situace.

Část lidí se bojí, část lidí ho podporuje z toho důvodu, že jsou na něm závislí. Například státní úředníci a zaměstnanci státních firem, kterých je většina. Navíc většina lidí má půjčky na byty či domy a nemohou si dovolit být vyhozeni z práce, což za účast na protestech hrozí. Lidé se navíc bojí o své děti, jejich budoucnost. Když se nad tím zamyslíte, je těžké odporovat režimu. Je to tragédie.

Lidovky.cz: Je tu nějaká šance v dohledné době svrhnout současný režim nebo nastartovat něco jako perestrojku, tedy změnu režimu zevnitř?

Pokud budeme přemýšlet realisticky, je tu jen velmi malá šance, že se v dohledné době změní současná cesta Běloruska. Dokonce i kdyby Lukašenko odešel, nahradí ho pravděpodobně někdo, kdo bude v ruských rukou a bude pokračovat v podobné politice. Samozřejmě doufáme, že se objeví okno příležitosti, okamžik, kdy budou moci demokratické síly jednat a uspět. Ale není to moc pravděpodobné.

Loni v září, kdy to vypadalo nadějně (po protestech po volbách to vypadalo, že se režim drolí – pozn. red.), jsme udělali hodně chyb. Ale je těžké je analyzovat. Když jste uvnitř složité situace, těžko vidíte různé možnosti a těžko máte celý obrázek toho, co se právě děje. Někteří analytici si myslí, že tu měl být vůdce protestů, který by byl rozhodnější, ne násilný, ale více proaktivní. Ne jen vzít vlajky a pochodovat ulicemi. Co se ale mělo přesně udělat, zda se mělo směřovat k nepokojům a násilí, aby režim padl, to nevíme.