Uvízli v zatopené jeskyni, co bylo dál? Thajští fotbalisté procestovali svět, z místa dramatu je ráj turistů

Bangkok Třímetrová bronzová socha zemřelého záchranáře, davy thajských i zahraničních turistů a přísná opatření na ochranu třinácti chlapců zachráněných z jeskyně. Tak vypadá region Tham Luang necelých šest měsíců poté, co fotbalový tým „Divočáků“ v jeskyni uvízl a o 18 dní později byl zachráněn.

Archawin Mopoaku byl do chvíle, než v červnu uvízlo třináct thajských fotbalistů v jeskyni nedaleko jeho domova, pěstitelem ananasů. Při záchranné operaci ale voda čerpaná po milionech litrů za hodinu zaplavila mimo jiné i jeho políčko a živobytí.

Drobný hospodář, stejně jako mnozí další v oblasti, si ale nestěžuje. „Před záchrannou operací (thajských fotbalistů) byl tady v okolí klid. Jen čas od času přišlo pár turistů prozkoumat jeskyně. Teď chodí daleko víc lidí a místní jako já se mají dobře,“ řekl Mopoaku pro server BBC, který zmapoval, jak se oblast změnila po letním dramatu. Místo pěstování ananasu prodává návštěvníkům pomeranče a vydělává víc peněz než kdy dřív. Jiní zemědělci prodávají lístky, květiny, suvenýry nebo připravují turistům občerstvení.

Místo dříve obvyklých deseti až dvaceti návštěvníků denně jich dnes podle BBC do parku v Tham Luang míří více než 6 tisíc. „Žádná turistická atrakce v regionu nemůže s Tham Luang soutěžit,“ uvedl thajský vydavatel magazínů Damron Puttan.

Hory, které se tyčí nad jeskynním komplexem, jenž se stal vězením pro 13 thajských fotbalistů, se nazývají po mytické princezně Nang Non. Ta se podle legendy zabila kvůli zakázané lásce a hory mají připomínat její tvář. Právě její blízká svatyně bývala hlavním turistickým lákadlem: lidé jí ke vstupu do jeskyně nosili dary.

The #wildboars boys with the statue of Saman Gunan, the former navy seal, who died while taking part in efforts to rescue them. #ThamLuang #Thaicaverescue pic.twitter.com/48R4VKSUEi