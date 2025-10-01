Už nám hrozí izraelský zásah, tuší flotila Thunbergové. Ochranná fregata odplula

Propalestinská flotila mířící do Pásma Gazy v noci sdělila, že vplula do oblasti, kde jí hrozí zvýšené nebezpečí kvůli možnému zásahu izraelských sil. Jedná se o oblast, kde předchozí snahy vplout do Pásma Gazy zmařila izraelská armáda. Výpravu, jejíž mezinárodní název je Global Sumud Flotilla, tvoří desítky lodí a na palubě je i ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

„Vstoupili jsme do oblasti s vysokým rizikem, kde předchozí flotily byly zachyceny či čelily útokům,“ informovalo vedení projektu. Podle prohlášení se nad loděmi také zvýšila aktivita bezpilotních prostředků.

Flotila tvrdila, že se nachází zhruba 150 námořních mil od Pásma Gazy, což je zhruba 280 kilometrů. Podle agentury ANSA italská fregata Alpino upozornila lodě flotily, že nebude pokračovat v jejich doprovodu.

Později zástupci flotily sdělili, že k některým lodím se přiblížila neidentifikovaná plavidla, která se pak vzdálila. „Viděli jsme, jak se přibližuje izraelská armáda,“ uvedla kolem 3:00 SELČ italská europoslankyně Benedetta Scuderiová, která je na palubě jedné z lodí.

Izraelští představitelé dali najevo, že nehodlají flotile umožnit do Pásma Gazy vplout. Na námořní provoz v okolí tohoto palestinského území izraelské úřady uplatňují embargo, kvůli kterému se nemohou vydat na moře ani rybáři z Pásma Gazy.

Flotila odmítla návrhy italské vlády, aby humanitární náklad, který převáží, předala na Kypru odnoži katolické církve, která by ho dopravila do Pásma Gazy. Cílem plavby je totiž porušit izraelské embargo uplatňované na Pásmo Gazy, uvedli aktivisté.

Účastníci flotily dlouhodobě kritizují Izrael za vysoký počet civilních obětí ve válce v Pásmu Gazy i za špatnou humanitární situaci na palestinském území.

