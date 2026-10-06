6. října 2026 13:05
Už nejde jen o školy. Francie se otřásá, vláda hájí nasazení policejních granátů
Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Kromě toho jsou plánované demonstrace v dalších velkých městech. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu.
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