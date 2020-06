Uzavření maloobchodních prodejen na Slovensku po nouzovém stavu kritizuje Čaputová i politici

Bratislava Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje na Slovensku o nedělích i po skončení nouzového stavu v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 vyvolalo kritiku od části politiků. Přidala se k nim také prezidentka Zuzana Čaputová, která opatření nepovažuje za přiměřené.

Naopak úřad hlavního hygienika, podporovaný premiérem Igorem Matovičem, své nařízení o sanitárním dni obhajoval.

Až na výjimky plošné uzavření maloobchodních prodejen o nedělích z důvodu povinné dezinfekce prostor zavedla Bratislava za pandemie jako jedno z opatření proti šíření koronaviru. Nařízení zůstalo v platnosti i poté, co země většinu karanténních omezení už postupně zrušila.

Na možnou protiústavnost zákazu nedělního prodeje upozornila trojice vládních poslanců, kteří vybídli hlavního hygienika, aby příslušné opatření zrušil. Úřad hlavního hygienika v reakci uvedl, že nařízení bylo vydáno v souladu s příslušným zákonem a na základě doporučení konzilia odborníků.

Uzavření prodejen o nedělích z rozhodnutí úřadů kvůli nařízené dezinfekci prostor není podle prezidentky Čaputové přiměřené a důvodné. „Po zrušení nouzového stavu je nutné přehodnotit, do jaké míry platná hygienická a bezpečnostní opatření ještě naplňují svůj cíl, kterým je ochrana zdraví občanů,“ citovala Čaputovou slovenská média. Čaputová dodala, že omezení se vztahuje pouze na prodejny a nikoliv na restaurace a podobná zařízení, kde se rovněž pohybuje mnoho lidí.

Nouzový stav na Slovensku v souvislosti s pandemií covidu-19 skončil o uplynulém víkendu; vláda ho ponechala v platnosti na maximálně možnou dobu 90 dnů. V zemi nadále trvá mimořádná situace. Slovensko, kde žije zhruba 5,5 milionu lidí, ve srovnání s řadou jiných evropských států zaznamenalo po propuknutí pandemie nízký počet případů nákazy i úmrtí. Nakažených země eviduje 1552, úmrtí s koronavirem pak 28.

Konzervativní slovenští politici včetně premiéra Matoviče už dříve uvedli, že by ponechali prodejny zavřené o nedělích i po skončení pandemie. S tím ale nesouhlasí koaliční liberální strana Svoboda a solidarita a část obchodníků, kteří ale rovněž nejsou jednotní v názoru na zavedení trvalého zákazu maloobchodního prodeje o nedělích. Rozdílné výsledky na takovou možnost vyplynuly i z průzkumů veřejného mínění, a to v závislosti na položené otázce. Podle analýzy nevládního institutu INESS pracuje v maloobchodě na Slovensku o nedělích jen menší část ze všech zaměstnanců, kteří v tento den musejí do zaměstnání.

Slovensko dříve změnou zákona zavedlo zákaz maloobchodního prodeje o svátcích či dnech pracovního klidu. Omezení se nevztahuje například na provoz čerpacích stanic či lékáren.