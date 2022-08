„Užitečná idiotka“ dává vale republikánům. Ve volbách podpoří demokraty, pak zabojuje o Bílý dům

„Máme tu popírače voleb, kteří byli nominováni na skutečně důležité pozice po celé zemi,“ uvedla. „A já budu pracovat proti těmto lidem. Budu pracovat na podpoře jejich oponentů,“ dodala.

Těmito „popírači voleb“ jsou pro Cheneyovou příznivci někdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Cheneyová sama ho sice v minulosti podporovala, avšak po útoku na Kapitol z 6. ledna minulého roku se s ním rozešla a ve Sněmovně reprezentantů hlasovala pro jeho odsouzení.

„Užitečná idiotka“

Oněmi „oponenty“ jsou naopak míněni demokraté. Zatímco nyní se republikáni perou sami mezi sebou, na podzim už půjde do tuhého. Veškerá pozornost bude napnuta k datu 8. listopadu, kdy „velká stará strana“ doufá, že ve volbách zvrátí poměr ve sněmovně a získá pro svého lídra Kevina McCarthyho křeslo předsedy. Cheneyová nyní přiznala, že bude pracovat otevřeně proti nim.

Až doposud se dalo alespoň teoreticky tvrdit, že Cheneyová je součástí vnitřního boje v Republikánské straně mezi „trumpisty“ a „netrumpisty“. Nyní však zařadila vyšší převod a dle kritiků přeběhla k „té druhé straně“. Podle jiných republikánů už to udělala dávno – v době, kdy svou přítomností dala legitimitu sněmovnímu panelu, který vyšetřuje události z 6. ledna 2021 a republikáni ho jednohlasně považují za demokraty řízené politické divadlo.

„Republikáni se na ni nezlobí proto, že je odpůrkyní Donalda Trumpa,“ shrnul situaci ve své straně oblíbený pravicový podcaster Ben Shapiro. „Důvodem, proč jsou na Liz Cheneyovou všichni naštvaní, je to, že fakticky působila jako užitečný idiot Demokratické strany a korporátních médií.“

Na rozdíl od jiných kritiků Donalda Trumpa se Cheneyové podařilo to, co v politice zaručeně láme vaz: znepřátelila si prakticky celou voličskou základnu své strany, nikoli pouze její část. V pravé části politického spektra se tak nyní najde málokdo, kdo by jejích výroků litoval nebo na ně vůbec upozorňoval. Cheneyová je tam s konečnou platností persona non grata.

Preference jedno procento

Zdá se ale, že Cheneyové tah nebyl nepromyšlený. Podle amerických komentátorů lze její nejnovější interview interpretovat jako jasné předznamenání nezávislé kandidatury na prezidentku. Pokud Cheneyová nepůjde do voleb jako zástupkyně žádné z velkých politických stran USA, musí jí být už nyní jasné, žese neobejde bezsilného zástupu oddaných podporovatelů.

Bude tak potřebovat také nemalý počet demokratů, kteří ji nikdy v minulosti nevolili. Už proto, že se až do minulého ledna jednalo o číslo 3 „té druhé strany“ – nadto se speciálním puncem, že jde o dceru bývalého viceprezidenta Spojených států Dicka Cheneyho, jenž byl ve své době demokraty opakovaně ostouzen jako „fašista“, „válečný štváč“ a tak podobně.

Podle mnohých je však Cheneyové boj marný. Jediné, čeho se jí podařilo dosáhnout, je to, že bude stát sama proti všem. Zatímco republikány si definitivně znepřátelila, demokraté ji nikdy volit nebudou. Bude tak jen okusovat nespokojené okraje politického spektra a čistě realisticky lze její volební preference vyčíslit zhruba na jedno procento. „Cheneyová by si měla uvědomit, že se vydala cestou, která bez ohledu na své další výhody nekončí volebním vítězstvím,“ konstatoval pro deník Politico přední konzervativní komentátor Rich Lowry. Dle něj je Cheneyové postoj obdivuhodný, nutně však odsouzený k porážce.