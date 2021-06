Užitek vakcín AstraZeneca podle agentury EMA převažuje nad riziky. Výroky o její nevhodnosti byly překrouceny

Řím Užitek vakcín od britsko-švédské společnosti AstraZeneca převažuje nad riziky ve všech věkových kategoriích a státy Evropské unie by tento druh látky měly nadále používat pro očkování proti covidu-19. Řekl to v pondělí agentuře ANSA Marco Cavaleri, jenž vede tým Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), který zajišťuje schvalování vakcín.

Svůj předchozí výrok, podle kterého by státy neměly tuto vakcínu používat v žádné věkové skupině, označil za dezinterpretaci italského deníku La Stampa, který ho v neděli otiskl.

„Všechny vakcíny schválené EMA, a to včetně té od společnosti AstraZeneca, mají příznivý poměr mezi užitkem a rizikem, a to hlavně v případě starších a ohrožených lidí, a proto by měly být nadále používány,“ sdělil Cavaleri agentuře ANSA. Podle něj se nic nemění ani pokud jde o věk osob.

Vakcína je regulátorem schválena pro všechny osoby starší 18 let. Regulátor se ale bude zabývat novými zaznamenanými případy anomálního vzniku krevních sraženin u lidí, kteří dostali přípravek od britsko-švédské společnosti. Výsledky nových analýz budou podle Cavaleriho hotové v červenci. Zástupce regulátora zdůraznil, že každá země se může svobodě rozhodnout, jak využije dodané vakcíny.

„Bohužel mé výroky v nedávném rozhovoru pro (deník) La Stampa nebyly správně interpretovány,“ řekl Cavaleri agentuře Reuters. Podle evropské agentury rozhovor vyvolal mnoho dezinformací. „Žádáme proto, aby články obsahující nesprávné informace byly aktualizovány,“ uvedla v pondělí EMA.

Řada evropských zemích omezuje kvůli výskytu krevních sraženin používání vakcíny od britsko-švédské společnosti. Řecký očkovací výbor v pondělí doporučil nepodávat látku lidem mladším 60 let. Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza v pátek uvedl, že Itálie bude touto látkou očkovat výlučně osoby starší 60 let.

V zemi vyvolalo velký rozruch čtvrteční úmrtí v důsledku vzniku krevních sraženin osmnáctileté dívky, která byla několik dní před smrtí očkována přípravkem britsko-švédské společnosti. Také české ministerstvo zdravotnictví od minulého týdne doporučuje nepodávat tuto očkovací látku lidem mladším 60 let.