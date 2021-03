Uznání Washingtonu státem nebylo nikdy blíže. Republikánům změna nevoní, jasnou převahu tam mají demokraté

WASHINGTON/PRAHA Dvaašedesát let poté, co se řady federálních států USA naposledy rozrostly o svého 50. člena (Havajské ostrovy), roste pravděpodobnost, že přibude další. Nikoli územní expanzí, ale změnou statutu metropole USA Washingtonu. Ten je nyní pod úředním názvem „Washington, District of Columbia“ spravován přímo Kongresem (parlamentem) jako tzv. federální distrikt.

Za současné situace jsou obyvatelé Washingtonu zastoupeni ve Sněmovně reprezentantů pouze jedním delegátem bez hlasovacího práva a v Senátu nemají zástupce žádného. Mezi tamějšími obyvateli se proto vžilo úkorné heslo „platíme nejvyšší daně, ale nemáme žádná práva“.



Pro změnu statusu Washingtonu v 51. stát USA nebyly nikdy příznivější podmínky: zákonodárci Demokratické strany jsou nyní bezvýhradně pro a od zvolení Joea Bidena prezidentem mají demokraté nejen nejvyšší úřad v zemi, ale i většinu ve Sněmovně reprezentantů. Otázka stojí nad Senátem.

Bílý dům ve Washingtonu.

„Už to není jen položka na seznamu přání, státnost pro Washington se stává procesem,“ řekla v pondělí Eleanor Nortonová, delegátka Washingtonu ve Sněmovně reprezentantů mediálnímu domu NPR předtím, než se odebrala na zasedání vlivné parlamentní komise pro dozor a reformy. Její verdikt ve věci statusu Washingtonu nebyl do uzávěrky textu známý, předem se však předpokládalo hladké „ano“.

To by znamenalo, že zákon by se časem dostal do Senátu, kde ho ovšem bude čekat obtížnější prostředí než v dolní komoře. Aktuální poměr mezi demokraty a republikány je tam 50:50 a v případě „washingtonského“ zákona by pro přijetí nestačil ani hlas viceprezidentky Kamaly Harrisové. Republikáni, kteří jsou konzistentně proti, by se v tomto případě mohli uchýlit k obstrukcím a přijetí zákona donekonečna oddalovat.

Jde o rasovou rovnost

Důvod republikánské averze vůči státnosti pro Washington není složitý: místní volby ukazují, že v metropoli USA mají drtivou převahu demokratičtí voliči. Pokud by se tedy Washington stal 51. federálním státem, znamenalo by to prakticky jistě dva demokratické senátory navíc.

K demokratickým argumentům „pro“ – vedle toho, že obyvatelé Washingtonu, D.C. aktuálně nemají v parlamentu zastoupení – nedávno přibyl další, a to takový, kterému se v současné společenské náladě těžko oponuje. Téměř dvě třetiny ze 700 000 obyvatel federálního distriktu jsou totiž etnické menšiny, především Afroameričané.

„Nejde nám o nic jiného než o rovnost. Fakt, že stovkám tisíc lidí s jinou barvou pleti jsou upírána demokratická práva, je jednoduše rasismus,“ nebrala si servítky Nortonová s tím, že „senátní obstrukce jsou nástrojem minulosti“.