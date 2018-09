Za služby IS dostávala 100 eur měsíčně. Teď se mladá Němka vrátila domů

BERLÍN Mladá stoupenkyně takzvaného Islámského státu (IS) z německé Kostnice byla zadržena při návratu ze Sýrie, kam uprchla jako 15letá v roce 2013 a provdala se tam. Sarah O. se do vlasti vrátila i se svými třemi dětmi, informovala v pátek agentura DPA.

Případ Sarah O. před lety propíral německý tisk, protože se jako dospívající dívka přidala k islamistům v Sýrii. Nyní dvacetiletá Němka alžírského původu byla v pátek zadržena na düsseldorfském letišti poté, co ji vyhostilo Turecko, oznámilo spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe.



Německé úřady viní mladou ženu z toho, že se v Sýrii stala členkou teroristické organizace IS. Počátkem roku 2014 se údajně provdala za bojovníka IS pocházejícího z Německa. Na začátku tohoto roku uprchla do Turecka, kde se vydala tamním úřadům. Podle informací DPA měla Sarah O. mezitím tři děti, které vzala s sebou.

U IS se dívka podle tisku nechala vycvičit ve zbrani a se svým mužem pro IS vykonávala strážní a policejní služby. Islamisté jí pak poskytli byt, kde občas přijímala nově příchozí stoupence IS. Kromě toho se pokoušela pro IS verbovat lidi z Evropy. Manželská dvojice za své služby dostávala měsíční plat v přepočtu kolem 100 eur (necelých 2600 korun).