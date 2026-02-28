V afghánském Dželálábádu zahřměly exploze po průletu letadla, píše agentura

Reportér AFP nejprve slyšel přelétat proudové letadlo a pak výbuchy z okolí letiště vDželálábádu, správním středisku provincie Nangarhár, která leží na cestě mezi Kábulem a hranicí s Pákistánem.
Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly agentury.
Chce vést s Pákistánem dialog
Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na sociální síti napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem. Afghánská vláda oznámila, že chce vést s Pákistánem dialog.
Pákistánské páteční útoky zasáhly vojenské základny a stanoviště Tálibánu, včetně těch v Kábulu a Kandaháru, což je jeden z nejhlubších pákistánských úderů na území jeho západního souseda za poslední roky, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.
Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to odmítá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Boje, které dnes vstoupily do třetího dne, zvýšily riziko vleklého konfliktu podél nepřístupné hranice o délce 2600 kilometrů, poznamenal Reuters.