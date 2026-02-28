V afghánském Dželálábádu zahřměly exploze po průletu letadla, píše agentura

Dvě silné exploze byly dnes slyšet v Dželálábádu na východě Afghánistánu, napsala ráno agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Stalo se tak den poté, co pákistánská letadla bombardovala několik afghánských měst. Agentura Reuters píše, že přestřelky přes afghánsko-pákistánskou hranici pokračovaly i přes noc, zatímco mezinárodní společenství vyjádřilo rostoucí znepokojení a vyzvalo strany k naléhavým jednáním.
Afghánský voják Talibánu hlídkuje na afghánské straně hraničního přechodu...

Afghánský voják Talibánu hlídkuje na afghánské straně hraničního přechodu Torkham s Pákistánem v Torkhamu v Afghánistánu. (26. února 2026) | foto: ČTK

Pákistánští vojáci hlídkují poblíž hraničního přechodu mezi Pákistánem a...
Afghánští talibánští vojáci stojí na afghánské straně hraničního přechodu...
Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....
Obecný pohled na obytné budovy ve městě Kábul. (27. února 2026)
Reportér AFP nejprve slyšel přelétat proudové letadlo a pak výbuchy z okolí letiště vDželálábádu, správním středisku provincie Nangarhár, která leží na cestě mezi Kábulem a hranicí s Pákistánem.

Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly agentury.

Chce vést s Pákistánem dialog

Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na sociální síti napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem. Afghánská vláda oznámila, že chce vést s Pákistánem dialog.

Pákistánské páteční útoky zasáhly vojenské základny a stanoviště Tálibánu, včetně těch v Kábulu a Kandaháru, což je jeden z nejhlubších pákistánských úderů na území jeho západního souseda za poslední roky, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to odmítá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.

Boje, které dnes vstoupily do třetího dne, zvýšily riziko vleklého konfliktu podél nepřístupné hranice o délce 2600 kilometrů, poznamenal Reuters.

