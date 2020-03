V afrických slumech bude velmi obtížné zabránit šíření koronaviru. Zatím kontinent hlásí 1200 případů

Nairobi Pro obyvatele chudinských čtvrtí v Africe je téměř nemožné dodržovat doporučovaná opatření, aby se ochránili před nákazou koronavirem. Keňská vláda už nařídila zavření škol a omezila pohyb obyvatel, ve slumech je však velmi obtížné omezit sociální kontakt nebo se v případě potřeby izolovat. Lidé v nich mají ztížený přístup k vodě a panují tam špatné hygienické podmínky. Situaci ve slumu Kibera, rozkládajícím se na okraji keňského hlavního města Nairobi, popisuje BBC.

V Kibeře žijí lidé v těsné blízkosti namačkáni jeden na druhého, ve svých příbytcích postavených z vlnitého plechu a hlíny nemají tekoucí vodu ani toalety. Ty jsou na ulici a sdílí je více lidí. Chatrně vyhlížející domek Josepha a Janet sestává z jediné místnosti, jak je zde obvyklé. Na tomto malém prostoru rozděleném závěsy, aby vzniklo zdání dvou ložnic, kuchyně a obývacího pokoje, žijí se svými pěti dětmi.



„Pokud se nakazím, nakazím velmi rychle i svoji rodinu,“ říká Joseph. Jeho manželka Janet popisuje, jak nesnadné je získat v Kibeře vodu. Pro tu musí chodit ven z domu a za každý barel platí. Voda je pro obyvatele Kibery drahá záležitost. „Řekli nám, že si máme mýt ruce po dobu 20 vteřin. Ale voda je opravdu drahá a my nemáme peníze,“ dodává Janet. Obavy u ní vyvolává i to, zda hygienická opatření dokážou dodržet i její sousedé žijící v těsné blízkosti.



Před nebezpečím nekontrolovatelného šíření koronaviru v těchto podmínkách varuje patolog Ahmed Kalebi, který v Kibeře vyrostl. „Lidé si neuvědomují, že to, co se tam právě děje, může způsobit vážné problémy,“ říká. V Africe je zatím méně případů koronaviru než jinde ve světě, Světová zdravotnická organizace (WHO) však upozorňuje, že by se africké země měly připravit na nejhorší. V neděli bylo na africkém kontinentu potvrzeno téměř 1200 případů.