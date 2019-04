V Alžírsku mají problémy lidé spojení s exprezidentem Buteflikou. Jeho bratr údajně rozhodoval za hlavu státu

ALŽÍR Alžírský soud ve středu přijal stížnost na bratra odstoupivšího prezidenta Abdal Azíze Butefliky. Saíd Buteflika, který působil jako bratrův poradce, je viněn ze zneužití pravomocí a z rozhodování za hlavu státu. Saíd Buteflika je podle alžírských médií v domácím vězení. Média také informují, že na tuniské hranici byl zadržen jeden z nejbohatších Alžířanů, šéf podnikatelského fóra Alí Haddád a byl umístěn do vazby.

Dvaaosmdesátiletý Abdal Azíz Buteflika v úterý ustoupil protestům i armádě a oznámil rezignaci. Ústavní rada ji ve středu přijala a Alžírsko by měl dočasně vést předseda horní komory parlamentu. Do 90 dní by měl vyhlásit prezidentské volby.



Demonstranti požadovali nejen odstoupení Butefliky, ale i lidí z jeho okolí, napsala agentura AFP. Chtějí, aby se vyměnil celý mocenský systém a podle AFP odmítnou ústavní postup, který zásadní výměnu neumožní.

Jednašedesátiletý Saíd Buteflika byl u bratra, když prezident onemocněl, a od jeho lůžka údajně činil rozhodnutí, která náležejí prezidentovi. Stížnost na něj k soudu podalo šest občanů a soud ji přijal. Podle stěžovatelů Buteflika mladší svým chováním ohrozil bezpečnost státu a poškodil zájmy země.

Jméno čtyřiapadesátiletého Haddáda se objevilo mezi možnými budoucími prezidenty Alžírska. Muž, jehož jmění se odhaduje na miliardu eur (26 miliard korun), byl ale 31. března zadržen na tuniské hranici, když chtěl z Alžírska odjet. Čelí obvinění z finančních zločinů a z využívání kontaktů s Buteflikou k vlastnímu obohacení.

Korupce a nedovolené peněžní převody

Jeho advokát ve středu oznámil, že byl vydán příkaz k vazbě a že soud chce jeho klienta obvinit z nedovoleného držení dvou pasů. Advokát prohlásil, že oba byly vydány oficiálně. Alžírský zákon ale nedovoluje vlastnit více než jeden cestovní doklad. Haddád je podle alžírských médií držen v třicetidenní preventivní vazbě.

Při kontrole jeho auta na hranici se kromě obou pasů našlo 5000 eur a alžírské dínáry, které měl ohlásit na celnici. Hned po jeho zadržení úřady oznámily zahájení vyšetřování z korupce a nedovolených peněžních převodů.

Alžírské úřady zakázaly odjet ze země několika lidem. Jejich jména oficiálně zveřejněna nebyla, ale tisk vyjmenoval asi deset podnikatelů, z nichž všichni měli vazby na Butefliku.

Haddádovi se přičítá, že svůj majetek získal díky svým stykům s Buteflikou z přednostně přidělených veřejných zakázek. Vedení podnikatelského fóra se vzdal den před svým zatčením.