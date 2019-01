Toalety jen pro bílé, pro Afroameričany oprátka. V americké firmě řádil rasismus

TOLEDO (Ohio) Více než čtrnáct měsíců pracoval Afroameričan Marcus Boyd pro firmu Toledo Powertrain, která patří do amerického korporátu General Motors. Denně se tam potýkal s rasistickými komentáři, nadávkami a výhrůžkami. Ve státě Ohio v roce 2018 panovala atmosféra připomínající Spojené státy v době apartheidu padesátých let.

Na toaletách visela cedule „pouze pro bílé“. Černým zaměstnancům tu nadávali do opic a posílali je zpátky do Afriky. Místní běloši také nosili košile s nacistickými symboly a varovali ostatní, že jejich otcové působili v Ku Klux Klanu.



Všechna příkoří popsal Boyd při soudním řízení proti General Motors s tím, že management firmy neudělal nic pro to, aby rasismu zabránil. Patrný byl přitom dle Boyda již od prvního dne. Bílí kolegové, kteří nastoupili na tutéž pozici, dostali školení, on obdržel pouze podložku na psaní a pokyn, že má začít. Následně se dostal do situací, kdy mnozí podřízení ignorovali jeho pokyny a pokradmu mu nadávali do „negrů“. Když jejich chování nahlásil vedení firmy, bylo mu sděleno, že se s tím musí smířit. Prý má být rád, že místo dostal.



Boyd poté utrpěl mnohá další příkoří. Jeden z podřízených mu například řekl: „V minulosti by tě zakopali lopatou.“ Také na tuto poznámku si Boyd stěžoval u managementu. Zaměstnanec u výslechu svá slova přiznal, žádný postih ale nedostal. Byl to naopak Boyd, koho si vedení vzalo stranou a oznámilo mu, že má celou záležitost nechat být, pokud nechce mít v práci problémy.

,Milovnice negrů‘, stálo na krabici od pizzy

Později se ukázalo, že bílí zaměstnanci používají pro své afroamerické kolegy souhrnné označení „Dan“. Mělo se jednat o zkráceninu výrazu „dumb ass nigger“, ve volném překladu něco jako „tupý negr“. Výrazně hanlivé slovo „negr“ bylo ostatně ve firmě užíváno často. Běloška, kterou kolegové jednou spatřili kráčet po Boydově boku, našla kupříkladu na své krabici s pizzou nápis „milovnice negrů“.



V průběhu času se Boyd začal strachovat o svůj vlastní život. Člen jeho týmu se rozzuřil kvůli návrhu dovolené a popadl několik těžkých kovových součástek, jimiž ho chtěl uhodit. Vedení jej potrestalo odebráním výplaty za jeden den. „Jeden den!“ zdůrazňuje Boyd frustrovaně. „Máte manažery na vysokých postech a odboráře na vysokých postech, kteří se společně snaží chránit lidi… bílé lidi,“ řekl Boyd ve čtvrtečním interview pro server CNN. Atmosféra ve firmě podle něj připomínala válku. Byl vyděšený a denně prosil Boha, aby jej chránil.

S dalším černým kolegou, bývalým vojákem námořní pěchoty Derrickem Brooksem, ostatně uzavřel spojenectví, jehož projevy neměly daleko k chování na bojišti. Navzájem si „hlídali záda“ a denně se kontrolovali přes mobil. Brooks poté narazil na oprátku pověšenou poblíž svého pracovního místa. Některý z bílých kolegů ji tam patrně pověsil, aby ho zastrašil. Postupem času se začalo oprátek objevovat více. Boyd spolu s dalšími osmi afroamerickými zaměstnanci vše nahlásil vedení a uvedl, že na pracovišti panuje atmosféra „násilné rasové nenávisti a šikany“. General Motors tuto charakteristiku odmítá.

Podle odborů jsou zaměstnanci jen přecitlivělí

Firma v současné době s médii nekomunikuje. Vydala pouze prohlášení, v němž tvrdí, že uspořádala několik jednání s povinnou účastí zaměstnanců a pracoviště na jeden den zavřela. „Diskriminace a obtěžování jsou pro nás neakceptovatelné a nesouzní s chováním, které od zaměstnanců očekáváme,“ napsali zástupci firmy. „Každý z nahlášených incidentů jsme řešili s citlivostí a zápalem a zavázali jsme se k tomu, že místní prostředí bude bezpečné, otevřené a inkluzivní.“ Podle Boyda, Brookse i dalších zaměstnanců se ovšem svolané schůzky sice zaměřovaly na násilí, nevěnovaly se ale problematice rasové diskriminace a zastrašování. Ve firemním časopise pak vyšel článek o obtěžování s oprátky byly nahrazeny žlutými řetězy. Atmosféru na pracovišti to ale údajně nijak nezměnilo.



Rasovou diskriminaci údajně nezaznamenaly ani firemní odbory. „Odboráři chrání zaměstnance bez ohledu na rasu či etnikum,“ uvedl jejich prezident, běloch Dennis Earl. Boydova obvinění zamítá s tím, že tresty za nevhodné chování byly pro všechny zaměstnance shodné. Management podle něj přistupoval ke všem podřízeným stejně. Drobné incidenty se prý ve firmě objevit mohly, dle Earla se však nejednalo o rozšířený a úmyslný rasismus. Lidé jsou prý jen v dnešní době přecitlivělí. „Co prošlo před dvaceti lety, dnes neprojde,“ uvedl.



Brooks i Boyd si chtěli místo kontrolora ve firmě udržet, protože se jednalo o velmi dobře placenou, prestižní pozici, pro jejíž získání tvrdě dřeli. Brooks potřeboval peníze pro svých osm dětí, Boyd se musel starat o invalidní matku. Připadalo jim, že zastávat takový post je pro Afroameričana výsadou a měli by za něj být vděční. Když se však objevily oprátky a vedení přesto nijak nezasáhlo, usoudili, že situace už přerostla únosnou mez.

Oprátka představovala jasnou výhrůžku

Brooks se rozhodl vyšetřit incident s oprátkami sám. Jeden z kolegů se mu snažil namluvit, že jde jen o uzel, který slouží údržbářům. „V armádě jsem se toho o uzlech naučil dost. A vím, že neexistuje žádný důvod pro uvázání uzlu tímto způsobem, pokud nechcete oběsit člověka,“ tvrdí Brooks.



Boyd to vnímal jako jasnou výhrůžku. Dva kolegové mu ostatně na základě toho, co slyšeli od ostatních, poradili, aby si koupil zbraň. Nakonec on i Brooks bez ohledu na výši platu zaměstnání opustili.

Na rasismus si stěžovali i jiní zaměstnanci než Boyd a Brooks. Jeden nahlásil na policii incident s oprátkami a nošení zbraní do práce, další podali stížnost Komisi pro občanská práva v Ohiu. V březnu loňského roku došla komise k závěru, že ve firmě panovalo rasově nepřátelské ovzduší. Podle její ředitelky pro regionální operace Darlene Sweeneyové-Newbernové byl případ Toledo Powertrain jeden z nejhorších, jaké kdy viděla. Rasistické incidenty prý pokračovaly i v době vyšetřování.

,Podlí bastardi musí viset‘

„General Motors nepopřeli, že se tyto věci děly. Jednoduše nám řekli: Hned jak jsme se o tom doslechli, zasáhli jsme. Nic takového jsme ale z vyšetřování nezjistili,“ uvedla Sweeneyová-Newbernová. Během vyšetřování komise naopak zjistila, že jeden z bílých zaměstnanců viděl záležitost s oprátkami jako přeceňovanou a dokonce prohlásil, že „nikdy nebyl lynčován žádný černoch, který by si to nezasloužil“.



Brooks po odchodu z firmy přijal výrazně hůře placenou práci. Boyd si v současné době doplňuje vzdělání, aby mohl působit v jiném odvětví. V rámci soudního řízení usilují o to, aby byla přijata nová nařízení ohledně obtěžování na pracovišti a také o finanční kompenzaci svého utrpení. Upozorňují na to, že rasismus ve firmě neustal a vedení stále nezavedlo žádná opatření.

Manažeři z General Motors dosud neidentifikovali zaměstnance, kteří oprátky pověsili, a tím pádem ani nikoho nepropustili. Někteří lidé v Toledu ale údajně dostali výpověď v rámci akce proti diskriminaci a obtěžování, kterou firma uspořádala ve svých pobočkách ve spolupráci s odbory.

Právníci Boyda a Brookse však upozorňují na to, že rasismus ve firmě přetrval. Ve středu zveřejnili fotografii nápisu, který zde někdo naškrábal na vozík: „Musíš věšet jenom podlý bastardy, ale podlí bastardi musí viset.“ General Motors o incidentu ví. Údajně najala experta na písmo a také uvědomila policii.