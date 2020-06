V Anglii sochu zakladatele skautingu z místa zrodu hnutí zatím neodstraní, budou ji ale střežit

Londýn Jihoanglické město Poole nechá nepřetržitě střežit sochu zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella. Pod dohledem bude pomník do té doby, než jej vedení města dočasně odstraní, nebo až opadne nebezpečí jeho poškození. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Původně vedení města Poole oznámilo, že sochu kvůli rasistickým názorům Baden-Powella v pátek odstraní.

Socha Roberta Baden-Powella stojí na nábřeží naproti ostrovu Brownsea, kde v roce 1907 vzniklo skautské hnutí. V posledních dnech ale sílily hlasy, aby pomník zmizel. Dopoledne vedení města Poole přiznalo, že „některé aspekty života Roberta Baden-Powella lze považovat za méně hodné připomínání“.



Do Británie se z USA přenesly demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí, které vyvolala smrt černocha George Floyda při zatýkání policií v Minneapolisu. V anglickém Bristolu během jednoho z protestů strhli sochu obchodníka s otroky Edwarda Colstona a na sochu někdejšího premiéra Winstona Churchilla v Londýně připsali, že byl rasista. Tyto činy vyvolaly v Británii debatu o pomnících a názorech lidí, které připomínají.

Muž zahaluje sochu Roberta Badena-Powella do anglické vlajky.

Vedení města Poole původně oznámilo, že nechá Baden-Powellovu sochu odstranit. Po dalším jednání ale uvedlo, že pomník bude zatím 24 hodin denně střežit a to až do konečného rozhodnutí o jeho osudu. Sochu by nakonec město mohlo dočasně odstranit, mohla by ale i zůstat na svém místě, pokud pomine nebezpečí, které jí ze strany aktivistů nyní hrozí.

„Víme, že místní lidé jsou na vztah lorda Baden-Powella a skautského hnutí k Pooleu hrdí a že si někteří lidé myslí, že bychom kapitulovali před protestujícími, kdybychom sochu dočasně odstranili,“ řekl zástupce starosty Mark Howell.

V roce 2007 se Baden-Powell ocitl na 13. místě v anketě nejvlivnějších osob v Británii ve 20. století. Podle kritiků však zároveň zastával rasistické názory a byl i podporovatelem Adolfa Hitlera a fašismu. Někteří historici to ale popírají.

Svými pomníky se zabývají i další britská města. V Oxfordu chtějí, aby z areálu univerzity zmizela socha politika, podnikatele a kolonizátora Cecila Rhodese. V Edinburghu uvažují o odstranění sochy Henryho Dundase, skotského politika z přelomu 18. a 19. století, který mimo jiné bojoval proti zrušení otroctví.

Univerzita v Liverpoolu ve středu oznámila, že přejmenuje jednu ze svých budov, která nyní nese jméno bývalého britského premiéra Williama Gladstonea (1809-1898). Člen Liberální strany bojoval proti zrušení otroctví, mimo jiné proto, že jeho rodina vlastnila rozsáhlé plantáže v Karibiku.

Sochu Edwarda Colstona, kterou protestující o víkendu strhli v Bristolu a hodili do ramene řeky Avony, dnes místní úřady vylovily. Měla by být vystavena v muzeu. Colstonovo jméno ale z tváře města mizí dál. Dnes přišla o svůj název místní Colstonova věž.