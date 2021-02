V barmském Rangúnu demonstrovaly proti vojenskému převratu stovky lidí

Rangún Několik stovek učitelů a studentů se sešlo před univerzitou v největším barmském městě Rangúnu na protest proti pondělnímu vojenskému převratu, při němž byla svržena zvolená civilní vláda a její vůdkyně, nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. Jednalo se o zatím největší protestní shromáždění od puče.

Menší demonstrace se uskutečnily i v dalších barmských městech, včetně přísně střežené metropole Neipyijto.



Armáda v pátek pokračovala v zatýkání předních politických osobností; zadržen byl Win Tchein, který je označován za jednoho z nejbližších spolupracovníků Su Ťij. Devětasedmdesátiletý Win Tchein po pondělním převratu veřejně vyzval občany k protestům. V pátečním telefonátu s BBC řekl, že byl obviněn z podněcování ke vzpouře, za což v Barmě hrozí doživotní vězení. Od pondělí je zadržována také sama Su Ťij a bývalý prezident Win Myin.



Právní zástupce Su Ťij a prezidenta Win Myina novinářům sdělil, že jsou oba drženi v domácím vězení. Zatím se s nimi nemohl spojit, protože jsou stále vyšetřováni. „Od soudce očekáváme spravedlnost, ale není to jisté. Doufáme v nejlepší, ale připravujeme se na nejhorší. Samozřejmě žádáme bezpodmínečné propuštění, protože neporušili zákon,“ řekl Kchin Maun Zo.



Demonstranti v Rangúnu provolávali „Ať žije Su Ťij!“ a vyjadřovali vzdor gestem tří zdvižených prstů, převzatým z protivládních protestů v sousedním Thajsku. Gesto je známé z americké knižní a filmové série Hunger Games, kde se stalo znakem povstání proti útlaku totalitního režimu.

„Nepřijímáme vládu, která nelegálně, za pomoci zbraní převzala moc od vlády zvolené veřejností,“ řekl jeden z protestujících učitelů Nwei Thazin. „Chceme, aby vojenská vláda co nejdříve padla,“ dodal.

Většina lidí si do ulic vyjít netroufá v obavách ze zásahu armády. Již třetí večer po sobě ale obyvatelé Rangúnu vyjadřovali nespokojenost z oken svých domovů boucháním do hrnců. Lékaři několika desítek nemocnic po celé zemi rovněž pokračují ve stávce. Zdravotnický personál z největší nemocnice v metropoli Neipyijtu vyšel na protest do ulic s velkým transparentem odsuzujícím převrat. Nové vojenské vedení v Barmě ve snaze zabránit organizátorům ve svolávání protestů zablokovalo ve čtvrtek přístup k facebooku.