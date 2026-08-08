V Bavorsku se srazila dvě auta řízená Čechy, pět lidí je těžce zraněných

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  9:09aktualizováno  9:09
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pět vážně zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vozidel s českými řidiči na spolkové silnici B20 u východobavorského Straubingu. Účastníkem nehody, která se stala v pátek odpoledne, byl i třetí automobil, informoval web Tag24 s odvoláním na policii.

Pět vážně zraněných muselo být letecky transportováno do nemocnic, někteří záchranářským vrtulníkem. Tři lidé utrpěli lehká zranění, dodala policie. Silnice B20 musela být na několik hodin uzavřena.

Nehody, která se stala v pátek kolem 13:20, se zúčastnila tři vozidla. Mikrobus z České republiky se třemi cestujícími ze zatím neznámých důvodů vjel do protisměru poblíž obce Oberschneiding a srazil se s protijedoucím vozidlem. Automobil se čtyřmi osobami řídil také muž z České republiky.

Po čelní srážce se mikrobus srazil také s vozidlem, které řídila mladá žena. Ve svém automobilu byla sama.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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