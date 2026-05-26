V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví

  12:21aktualizováno  12:21
V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě je několik mrtvých. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba. Belgický ministr dopravy Jean-Luc Crucke řekl, že zahynuli dva mladiství, řidič a jeden další dospělý, dva další lidé utrpěli těžká zranění.

K nehodě došlo na železničním přejezdu zhruba kilometr od nádraží Buggenhout ve Flandrech, asi 20 kilometrů od hlavního města.

V Buggenhoutu na severu Belgie se srazil vlak se školním autobusem. (26. května 2026)
„Stalo se to kolem 8:08. Minibus narazil do vlaku, který měl zastavit na následující stanici vzdálené asi jeden kilometr,“ uvedl Frédéric Sacré, mluvčí společnosti Infrabel, která provozuje belgickou železniční síť. „Náraz byl nesmírně silný,“ dodal s tím, že následky jsou „tragické“.

Podle mluvčí policie Any Bergerové školní autobus projel zavřenou závorou. Není zatím jasné, proč se tak stalo. Záznamy z bezpečnostních kamer dokazují, že závory na přejezdu byly spuštěné.

Portál HLN uvádí, že děti, které byly v autobuse, jsou žáky školy pro speciální vzdělávání v Buggenhoutu. Vedení školy rodiče o tragédii informovalo.

Belgický ministr vnitra Bernard Quintin označil nehodu za tragickou. „Mé myšlenky jsou s oběťmi a jejich blízkými. Zraněným přeji hodně síly,“ uvedl bez dalších podrobností na síti X.

