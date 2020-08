V Bělorusku zemřel demonstrant, kterého postřelila policie. ‚Prostě jen šel,‘ říkají příbuzní

Podle agentury AFP jde o třetí úmrtí od vypuknutí protestů proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, zpochybňovaných opozicí. Během zákroků pořádkových sil desítky lidí utrpěly zranění a tisíce skončily za mřížemi.



Zraněním podle pozůstalých podlehl Henadz Šutov, kterého policejní střela během protestů 11. srpna zasáhla do hlavy. Bylo mu 43 let. Příbuzní zabitého muže tvrdí, že podle očitých svědků se Henadz s policisty nepral, ani nehádal, prostě jen šel. Zasáhl jej výstřel, který podle těchto svědků byl vypálen ze střechy úřední budovy. Příbuzní jej dva dny pohřešovali, než se dozvěděli, že zraněného převezli nejprve do oblastní nemocnice v Brestu a pak jej vrtulník přepravil do vojenské nemocnice v Minsku. Tam zemřel ve středu dopoledne.

Henadzi Shutau from Brest died in the hospital after being shot by the Lukashenka's security forces during the protests. He was 43 years old. He got a gunshot wound on 11 August.



He is the fifth officially confirmed victim. Seventy people are missing. pic.twitter.com/xqBHoR0vTj