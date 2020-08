V Berlíně se od září znovu otevřou nevěstince, BDSM salóny již zelenou dostaly

Berlín/Praha Berlínský noční život se znovu probouzí, a to včetně červených čtvrtí a erotických salonů. Od prvního září se do práce mohou vrátit všechny prostitutky, pracovnice BDSM studií a poskytovatelky erotických masáží mohou provozovat své řemeslo již od soboty.

V jejich práci totiž na rozdíl od nevěstinců nedochází k přímému pohlavnímu styku, a tím pádem je riziko přenosou koronaviru nižší, rozhodl na konci července berlínský soud.



Jak píše server The Telegraph, zemská vláda uvolnění odůvodňuje hlavně životními podmínkami pracovníků v sexuálním průmyslu. „Riskovali bychom že ti, na které se omezení vztahovala, by se přesunuli do ilegality a pracovali by v podmínkách, které jsou nebezpečné jejich zdraví,” napsalo zemské ministerstvo zdravotnictví.



Berlín je tak vůbec prvním německým městem, které povolilo sexuálním pracovníkům návrat do práce. Hygienická omezení ohledně prostituce již uvolnili ve Švýcarsku, Holandsku i Rakousku. V Amsterdamu úřady ve středu nařídily návštěvníkům červených čtvrtí nosit roušky kvůli obavám z růstu počtu nakažených. Jedním z epicenter nákazy se totiž stal i striptýzový klub, kde se 10 pracovnic a jeden klient nakazili koronavirem.

Rozhodnutí německé metropole přichází po červencových demonstracích prostitutek v Hamburku a v Kolíně, kterým se nelíbilo, že zatímco restaurace, bary a obchody jsou již otevřené, ony kvůli omezením nemohou pracovat.

Prostituce je v Německu legální a zaměstnankyně nevěstinců tedy musí odvádět daně jako každý jiný pracující. Finanční podporu během krize pobíralo asi 33 tisíc registrovaných sexuálních pracovnic, jak ale píše The Telegraph, dalších zhruba 30 tisíc žen a mužů pracuje na černo a na peníze od státu nemá nárok. Zákaz prostituce kvůli koronaviru Německo zavedlo již v březnu.

Asociace sexuálních pracovníků při protestech tvrdila, že prostitutky budou při práci dodržovat hygienická pravidla, včetně roušek a zaznamenávání kontaktních údajů klientů pro potřeby trasování, napsala agentura Reuters. „Prostituce nepředstavuje větší riziko infekce než jiné profese, ve kterých dochází k tělesnému kontaktu, jako masáže, kosmetické salony nebo kontaktní sporty,” napsala asociace v prohlášení.

„Berlín se rád chlubí tolerancí a pride průvody, ale na politické úrovni tvrdě tlačí proti BDSM salonům, gay barům a dalším podnikům,” stěžovala si tehdy podle Reuters dvaačtyřicetiletá domina s pseudonymem Velvet Steel.

Těšíme se na zábavu, vzkazují salony

Na konci července pak berlínský soud dal za pravdu nejmenované zaměstnankyni BDSM salonu, která tvrdila, že její práce je jiná než klasická prostituce a zákaz jejího vykonávání je diskriminací. Ve svém dvanáctistránkovém rozhodnutí došli soudci k závěru, že dominy a erotické masérky s klienty skutečně nemají takový tělesný kontakt jako prostitutky.

„Pohlavní styk vede ke zvýšené frekvenci dýchání, což může zvyšovat dávky viru ve vzduchu a způsobit nákazu,” cituje soud server Irish Times. „Fyzický kontakt během BDSM služeb se omezuje na dotyk rukou, navíc se při něm často nosí ochranné rukavice,“ píše se dál.

Pracovnice salonů tak mohou začít oprašovat bičíky a pouta, v sobotu je čekají první klienti po dlouhých měsících. Berlínský BDSM klub Quälgeist krizi přežil jen díky příspěvkům svých věrných zákazníků, kteří klubu zaplatili asi 40 tisíc na pokrytí nákladů a renovaci.

„Znovu pomalu začínáme,” řekl pro Irish Times jeden z vedoucích Quälgeistu, který chtěl zůstat v anonymitě. „Moc se těšíme na zábavu po těch tvrdých časech, kterými jsme si v posledních týdnech prošli.”