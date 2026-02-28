Nákladní letadlo Hércules C-130 se zřítilo kolem 18:00 místního času (23:00 SEČ) nedaleko letiště u vysokohorského města El Alto sousedícího s metropolí. Terminál kvůli nehodě dočasně přerušil provoz, napsala agentura Reuters.
Záběry z médií ukazují vážně poničený stroj, na jehož záchraně pracují hasiči.
Šéf bolivijských hasičů Pavel Tovar uvedl, že zemřelo 15 lidí a desítka zraněných byla převezena do nemocnice. Hasiči použili velké množství vody, aby předešli explozi letounu.
Vedle hasičů na místo dorazily policejní jednotky, které se snažily zabezpečit okolí před lidmi, již chtěli odnášet peníze. Někteří na policisty začali házet kameny, načež policie nasadila slzný plyn. Šéf bolivijské centrální banky David Espinoza obyvatele země informoval, že držení bankovek, které převážel letoun, je nelegální a že je nebudou moci použít.
Mezinárodní letiště El Alto
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz