V bouři na severu Polska napadlo až 57 cm sněhu, stály dálnice, vlaky i letadla

  12:07aktualizováno  13:16
Komplikace na silnicích, železnici i v letecké dopravě způsobila sněhová bouře a silný vítr, které zasáhly během úterý a středy severní Polsko. Napsala to polská tisková agentura PAP.

Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole, které pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.

Sněhová bouře v Polsku zastavila provoz na dálnicích, železnici i letištích. (31. prosince 2025)
Varšavu zasáhla sněhová bouře. (31. prosince 2025)
Doprava na dálnici S7 mezi Varšavou a přístavním městem Gdaňsk byla v úterý vážně narušena poté, co tam uvázly nákladní automobily, které komunikaci zablokovaly, píše PAP. „Dálnice S7 je nyní zprůjezdněna, ale provoz mezi (městy) Olsztynkem a Ostródou je stále pomalý v obou směrech,“ řekl náměstek ministra vnitra Wieslaw Szczepański.

Zablokované a neprůjezdné podle něj zůstávají některé okresní silnice ve Varmijsko-Mazurském vojvodství na severu země.

Počasí narušilo také železniční dopravu, dráhy během úterka zrušily 16 spojů, dalších 45 vlaků se muselo zastavit na trase a 312 spojů mělo zpoždění, dodal Szczepański.

Varšavské letiště Modlin ráno kvůli počasí podle PAP dočasně pozastavilo provoz a na Chopinově letišti v polské metropoli byli cestující varováni před zpožděnými odlety, protože letadla musela být před odletem odmrazena.

Polská meteorologická agentura IMGW vydala varování před sněžením pro řadu míst v Polsku, píše dále agentura s tím, že nejvíce sněhové pokrývky k dnešnímu ránu úřady evidovaly ve městech Mlawa a Olsztyn, kde naměřily 57 centimetrů, respektive 45 centimetrů, sněhu.

Německo se připravuje na sněžení

Na sněžení se chystají také v sousedním Německu. Podle německé meteorologické služby DWD by do odpoledne mohly napadnout na východě země až čtyři centimetry. Do večera pak srážky na většině území poleví, sněžit by pak mohlo už jen v Bavorsku a Sasku, píše Bild.

Do novoročního rána by pak na horách mohlo napadnout až deset centimetrů čerstvého sněhu, v oblasti Krušných hor až 15, lokálně pak ještě o pět centimetrů víc.

