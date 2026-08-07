Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch, nad městem se šíří černý dým

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  14:23aktualizováno  14:42
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V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Denník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá, uvedl portál Aktuality.sk. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí.

Podle televize Markíza začal hořet materiál v nádrži s odpadovými látkami. Svědci v okolí slyšeli silnou ránu, která otřásla skly v oknech okolních budov.

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch
Rafinerie Slovnaft v Bratislavě (16. července 2026)
Zásobníky s ropou nacházející se v areálu bratislavské rafinerie Slovnaft
Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování, distribuce a velkoobchodního prodeje výrobků z ropy disponuje největší maloobchodní sítí na Slovensku zaměřené na prodej motorových paliv a maziv a na poskytování dalších služeb motoristům.
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Na místě zasahují firemní hasiči, kteří vyzvali lidi v okolí, aby nevycházeli ven a zavřeli okna.

„Krátce po poledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty v areálu společnosti Slovnaft. To způsobilo následné hoření uskladněného produktu,“ citují slovenská média mluvčí firmy.

„Při události nebyl nikdo zraněn a hasiči postupně dostávají situaci pod kontrolu. Bezprostřední nebezpečí okolním městským částem či obyvatelům nehrozí,“ dodala mluvčí.

Jedna ze čtenářek Aktualit z bratislavské městské části Podunajské Biskupice uvedla, že slyšela výbuch a cítila tlakovou vlnu, když ležela na posteli při uspávání dítěte.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Témata: Slovnaft, požár

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