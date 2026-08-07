Podle televize Markíza začal hořet materiál v nádrži s odpadovými látkami. Svědci v okolí slyšeli silnou ránu, která otřásla skly v oknech okolních budov.
Na místě zasahují firemní hasiči, kteří vyzvali lidi v okolí, aby nevycházeli ven a zavřeli okna.
„Krátce po poledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty v areálu společnosti Slovnaft. To způsobilo následné hoření uskladněného produktu,“ citují slovenská média mluvčí firmy.
„Při události nebyl nikdo zraněn a hasiči postupně dostávají situaci pod kontrolu. Bezprostřední nebezpečí okolním městským částem či obyvatelům nehrozí,“ dodala mluvčí.
Jedna ze čtenářek Aktualit z bratislavské městské části Podunajské Biskupice uvedla, že slyšela výbuch a cítila tlakovou vlnu, když ležela na posteli při uspávání dítěte.