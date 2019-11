VIDEO: V živém vysílání brazilského rádia se poprali dva známí novináři. Potyčku zachytila kamera

Greenwald je držitelem Pulitzerovy ceny, kterou spolu s kolegy obdržel za reportáže v listu The Guardian. Upozorňovaly na praktiky americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), která sledovala komunikaci milionů lidí v USA i ve světě. Dokumenty získal od bývalého spolupracovníka amerických tajných služeb Edwarda Snowdena.



V Brazílii se stal Greenwald známou osobností, když publikoval sérii článků, v nichž zpochybnil legitimitu největšího protikorupčního vyšetřování v dějinách této jihoamerické země. Jeho články - založené na uniklých textových zprávách z mobilních telefonů - výrazně poškodily Bolsonarovu vládu a vyvolaly nenávist vůči Greenwaldovi v řadách brazilské krajní pravice. Ta ho označila za hackera.

Nunes už dříve kritizoval Greenwaldovy rodinné poměry a tázal se, kdo se stará o děti, které americký novinář adoptoval společně se svým manželem, brazilským kongresmanem Davidem Mirandou. „Glenn Greenwald tráví dny na twitteru nebo přebíráním ukradených zpráv. David je v metropoli Brasílii... Kdo pečuje o děti, které adoptovali? Tím by se měl zabývat soud,“ uvedl Nunes.

BREAKING NEWS: @theintercept journalist @ggreenwald was punched by VEJA columnist Augusto Nunes after calling him "coward". The scuffle happened during a program on radio station Jovem Pan #BrazilianReport #AugustoNunes #GlennGreenwald pic.twitter.com/0GI0nMUHbP