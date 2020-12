V Británii naočkovali proti covidu-19 už téměř 140 tisíc lidí. V zemi nadále platí přísné restrikce

„Je to opravdu dobrý začátek očkovacího programu,“ uvedl na twitteru Zahawi. Vakcínu americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech už podle něj obdrželo v Anglii 108 000, ve Skotsku 18 000, ve Walesu 7897 a v Severním Irsku 4000 lidí. V celém Spojeném království je tak očkovaných už 137 897 lidí.



A really good start to the vaccination program. It’s been 7 days and we have done: England:108,000 Wales: 7,897 Northern Ireland: 4,000. Scotland:18,000 U.K Total 137,897. That number will increase as we have operationalised hundreds of PCN (primary care networks)