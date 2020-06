V Británii se přetřásá koloniální minulost. Starosta Londýna souhlasí s odstraněním kontroverzních pomníků

Londýn Londýnský starosta Sadiq Khan v úterý podpořil úsilí o odstranění pomníků osobností, které se zapojily do obchodování s otroky. Změnit by se měly i názvy ulic pojmenované po otrokářích, informovala agentura AP. V Británii se začalo debatovat o koloniální minulosti poté, co lidé protestující proti rasismu o víkendu zničili pomník obchodníka s otroky v Bristolu a poškodili sochu někdejšího premiéra Winstona Churchilla v Londýně.

Socha Leopolda II. zmizela z Antverp. Vadila králova sporná koloniální minulost „Je nepříjemnou pravdou, že náš národ a naše město vděčí za velkou část svého bohatství své roli v obchodování s otroky,“ uvedl v úterý londýnský starosta. Podle něj je Londýn „jedním z nejpestřejších měst na světě“, jeho pomníky, pamětní desky a názvy ulic ale odrážejí světonázor viktoriánské doby, tedy druhé poloviny 19. století.

Starosta britské metropole proto chce, aby odborná komise prověřila odkaz osobností, které připomínají názvy ulic, sochy a další pomníky. Následně chce rozhodnout, které z nich lze ponechat a které bude lepší odstranit. Už nyní je ale podle Khana jasné, že osobnosti s vazbami na otrokářství by se v současném Londýně připomínat neměly. Přibýt by naopak podle něj měly nové pomníky, které připomenou přínos dosud opomíjených menšin. Khan by byl rád, kdyby se v Londýně připomněla smrt Stephena Lawrence, který se stal v roce 1993 obětí rasově motivovaného útoku. Podpořit chce také vznik Národního muzea otrokářství. Debata o britských pomnících se rozproudila poté, co o víkendu lidé během demonstrace proti rasismu v Bristolu strhli sochu obchodníka s otroky Edwarda Colstona (1636-1721). Ten prodal do Ameriky na 80.000 mužů, žen a dětí z Afriky. Svůj majetek ale odkázal charitě, a proto se mu v Británii stavěly pomníky. V Londýně pak demonstranti poškodili sochu někdejšího premiéra Winstona Churchilla. Pod jeho jméno připsali, že „byl rasista“. Podle Khana by ale socha premiéra, který stál v čele britské vlády v době druhé světové války, měla ve městě zůstat. „Nikdo není dokonalý, ať už je to Churchill, Gándhí nebo Malcolm X,“ řekl. Školy by o historických osobnostech podle něj měly učit „bez příkras“. Volání po odstranění některých soch se ozývá i z jiných britských měst. Například v Oxfordu chtějí, aby z areálu univerzity zmizela socha politika, podnikatele a kolonizátora Cecila Rhodese. V Edinburghu uvažují o odstranění sochy Henryho Dundase, skotského politika z přelomu 18. a 19. století, který mimo jiné bojoval proti zrušení otroctví. Vlnu demonstrací proti rasismu vyvolala v Británii smrt amerického černocha George Floyda, kterého při zatýkání na konci května udusil bělošský policista. Premiér Boris Johnson v úterý řekl, že je nepopiratelné, že lidé s jinou než bílou barvou pleti zažívají v zemi diskriminaci. Slíbil, že jeho vláda bude usilovat o „vymazání předsudků a vytváření příležitostí“. Znovu ale zopakoval, že demonstranti, kteří zaútočili na policisty nebo poškodili památníky, musí počítat s postihem.