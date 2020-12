V Británii už bylo proti koronaviru naočkováno přes 600 tisíc lidí, obavy ale vyvolává nová mutace viru

Londýn/Washington Už více než 600 000 lidí v Británii dostalo první dávku vakcíny proti novému koronaviru od firem Pfizer a BioNTech. S odvoláním na britskou vládu o tom informovala agentura Reuters. V zemi nyní vyvolává obavy nová, vysoce nakažlivá mutace koronaviru. Spojené státy oznámily, že od pondělí budou u cestujících na linkách z Británie požadovat před odletem negativní test na nemoc covid-19.

Omezení pro dopravní spojení s Británií zavedlo v reakci na novou mutaci koronaviru, jež se objevila na jihu Anglie, mnoho států světa včetně České republiky.



„Pokud některý z pasažérů nebude ochoten podstoupit test na koronavirus, letecká společnost ho bude muset odmítnout,“ uvedlo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Středisko nicméně podotklo, že vzhledem k omezujícím opatřením platným od března klesla letecká doprava z Británie do USA o 90 procent.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by nová mutace způsobovala vážnější průběh covidu-19. Americké farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna testují účinnost svých vakcín proti nové mutaci, věří ale, že očkování chránit proti ní bude.

Británie byla první zemí na světě, která vakcínu Pfizer/BioNTech začala podávat. „Podle údajů zveřejněných vládou dostalo mezi 8. a 20. prosincem vakcínu v Británii 616 933 lidí,“ uvedlo v prohlášení ministerstvo zdravotnictví a sociální péče.

Od firem Pfizer a BioNTech si Británie objednala 40 milionů dávek. Ministr zdravotnictví Matt Hancock předpokládá, že do konce roku by mělo být do země dodáno několik milionů dávek. Jako první jsou očkováni klienti pečovatelských domů, lidé nad 80 let, zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. V zemi funguje více než 500 očkovacích míst.