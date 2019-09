Druhý muž byl zadržen v souvislosti s krádeží zlatého záchodu. Po výslechu byl propuštěn, toaleta stále chybí

Londýn V případu ukradeného zlatého záchodu v úterý policisté v Británii zadrželi již druhého podezřelého, artefakt samotný ale zatím nevypátrali. V prohlášení o tom informovala místní policie.

Osmnáctikarátová zlatá toaleta v hodnotě zhruba milionu liber (29,3 milionu korun) zmizela v sobotu z Blenheimského paláce nedaleko Oxfordu, kde byla součástí výstavy italského umělce Maurizia Cattelana.



Už v sobotu policie v souvislosti s krádeží zadržela 66letého muže, v úterý zajistila také druhého podezřelého, 36letého muže z Cheltenhamu, který leží asi 50 kilometrů západně od místa činu. Oba byli po výslechu propuštěni na svobodu.

„Naší prioritou je vypátrat ukradený předmět,“ uvedl šéf vyšetřovatelů Steven Jones a zároveň požádal o pomoc případné svědky.

Výstava Maurizia Cattelana se v Blenheimském paláci, kde se mimo jiné v roce 1874 narodil někdejší britský premiér z dob druhé světové války Winston Churchill, otevřela minulý čtvrtek. Již v sobotu ale zmizel jeden z exponátů - plně funkční zlatý záchod nazvaný Amerika. Lupiči navíc při neodborné manipulaci s toaletou vytopili část paláce.

Před krádeží měli možnost využívat toaletu i návštěvníci - každý na to měl tři minuty, aby se zabránilo frontám.

Cattelanův záchod se dostal do hledáčku světových médií už dříve. Loni se o něm psalo díky výměně názorů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kurátorkou Guggenheimova muzea v New Yorku. Trump chtěl jako dekoraci do Bílého domu zapůjčit obraz Vincenta van Gogha, kurátorka Nancy Spectorová, která se o hlavě státu opakovaně vyjadřovala kriticky, místo něj nabídla Cattelanův toaletní výtvor s tím, že by mohl být pro Trumpa zajímavý. Bílý dům ponechal nabídku bez odpovědi.