Syn ruského oligarchy zasedne v britské Sněmovně lordů. Na návrh premiéra Borise Johnsona

S uvedením do Sněmovny lordů - horní komory britského parlamentu - upevnil Lebeděv svůj sociální status, řekla expertka Elisabeth Schimpfösslová, která se ve svém výzkumu specializuje na vliv movitých Rusů ve Spojeném království.



„Je už více celebritou než podnikatelem,“ dodala. Majitel deníku Evening Standard a serveru Independent se svým otcem oligarchou a někdejším pracovníkem KGB Alexandrem Lebeděvem podle ní již léta patří mezi britskou společenskou smetánku.

It was an honour to be introduced by @KenClarkeMP and @johnbirdswords to the House of Lords yesterday. pic.twitter.com/GmZEQnMEQd