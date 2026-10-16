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Summit EU začal objímáním se Zelenským. Mezi vynechanými byli Babiš a Fico

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  14:15aktualizováno  14:15
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V Bruselu začal druhý den summitu Evropské unie mimo jiné o další podpoře Ukrajiny. Jednání se osobně účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se při příchodu do sálu téměř se všemi státníky srdečně zdravil a objímal. Mezi těmi, kdo se dočkali jen střídmého potřesení rukou, byl i Andrej Babiš, všimla si agentura Nexta.

Válka na Ukrajině

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Zelenskyj se při příchodu objal s německým kancléřem Fridrichem Merzem a slovinským premiérem Janezem Janšou. Když míjel sedícího Andreje Babiše, přátelsky ho poklepal na rameni a popošel dál, aby se objal se švédským premiérem Kristerssonem. Až pak se český premiér postavil a podal si s ukrajinským prezidentem ruku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a italská premiérka Giorgia Meloniová se zdraví před začátkem summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, předseda Evropské rady Antonio Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přicházejí před začátkem summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lucemburský premiér Luc Frieden se zdraví před začátkem summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a španělský premiér Pedro Sánchez se zdraví před začátkem summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
7 fotografií

Pak následovala další vlna objímání téměř se všemi dalšími. Agentury si povšimly, že mezi těmi, kdo se se Zelenským pozdravili jen podáním ruky, byli také maďarský premiér Peter Magyar a slovenský premiér Robert Fico.

Summit má diskutovat o další podpoře Ukrajiny před blížící se zimou, která bude podle mnohých nejhorší od začátku ruské agrese v únoru 2022.

Představitelé zejména pobaltských zemí vyzvali již ve čtvrtek k zesílení tlaku na Rusko a rovněž i k zákazu vydávání ruských turistických víz. Státy se budou rovněž zabývat dalšími finančními potřebami Ukrajiny.

Švédsko, Polsko, Nizozemsko a Španělsko v nedávném dopise představitelům unijní exekutivy znovu otevřely téma využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Kyjevu. Belgie, kde se většina těchto aktiv nachází, zatím svůj odmítavý postoj k jejich uvolnění nezměnila.

Lídři by se měli zabývat také postupem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se minulý týden dohodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na dodávkách více než 300 000 tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky. Trumpovo rozhodnutí vyvolalo kritiku na Ukrajině i v mnohých dalších evropských zemích.

„Evropská rada lituje rozhodnutí Spojených států dočasně pozastavit sankce na ruskou naftu,“ stojí nově v poslední verzi závěrů. Babiš dnes dohodu Trumpa s Putinem označil za podraz, unijní lídři podle něj musí jednat.

Posledními tématy dnešního jednání budou migrace a následně obrana a bezpečnost. Očekává se, že mezi státníky bude zejména rezonovat nedávná migrační krize ve španělské exklávě Ceuta.

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