‚V Bruselu západoevropský levičák, doma národní konzervativec‘. Šefčovič čelí kritice za přetvářku

Bratislava Jeden ze dvou finalistů prezidentských voleb na Slovensku, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, čelí kritice některých politiků a části medií za to, že v kampani účelově ustoupil ze svých dřívějších liberálních názorů. Šefčovič v reakci na některé výtky na dotaz ČTK uvedl, že jde o silnou antikampaň.

Dlouholetý diplomat Šefčovič, kterého ve volbách hlavy slovenského státu podporují vládní sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, se na katolickém Slovensku nyní přihlásil k tradiční rodině a křesťanským hodnotám a své soupeřce v rozhodujícím kole voleb Zuzaně Čaputové vytkl liberální názory ohledně možnosti adopcí dětí homosexuálními páry



„V Bruselu západoevropský levičák. Na Slovensku národní konzervativec. Vždy a všude pokrytec a kariérista. Maroš Šefčovič,“ napsal na sociální síti nezařazený slovenský poslanec Miroslav Beblavý, který podporuje Čaputovou. Ta o víkendu vyhrála první kolo prezidentských voleb s velkým náskokem před Šefčovičem.

Beblavý také připojil teze o posílení práv lidí jiné než bisexuální orientace (LGBT) či o právech migrantů, které loni v prosinci schválila Strana evropských socialistů (PES), přičemž podle zveřejněné nahrávky z jednání řídil hlasování právě Šefčovič a sám pro dokumenty zvedl ruku. Rezoluce PES také obsahují výzvu, aby členské země EU schválily Istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách, jejíž ratifikaci Bratislavou odmítl loni tehdejší premiér Fico. Zdůvodnil to pochybnostmi při výkladu některých ustanovení úmluvy.

‚Je to antikampaň‘

Šefčovič v reakci popřel tvrzení svých kritiků, že byl autorem nebo spoluautorem zmíněných dokumentů PES. „Považuji to za silnou antikampaň, která podkopává férovou soutěž. Já jsem v rámci PES otevíral témata modernizace evropské ekonomiky,“ uvedl Šefčovič v reakci, kterou ČTK poskytla jeho mluvčí Renáta Goldírová. Eurokomisař dodal, že Směr-SD k dokumentu PES poslal zásadní výhrady, a to ohledně Istanbulské úmluvy, jakož i migrační a azylové politiky. Strana si podle něj také vymínila, že jimi nebude vázána.



V prvním kole prezidentských voleb získala Čaputová dvakrát víc hlasů než Šefčovič. Podle politologů a sociologů bude muset Šefčovič v rozhodujícím druhém kole, které se uskuteční 30. března, získat na svou stranu také značnou část voličů, kteří o víkendu hlasovali pro konzervativní, protievropské a nacionalistické kandidáty, tedy pro soudce Štefana Harabina a šéfa krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby. Harabin a Kotleba, kteří v kampani kritizovali Šefčoviče i Čaputovou, získali v prvním kole prezidentských voleb dohromady čtvrtinu hlasů.

Proti kvótám prý bojoval

Šefčovič také odmítl výtky, že se jako člen Evropské komise (EK) podílel například na návrhu ohledně povinných kvót na přerozdělování migrantů mezi členské státy, jenž vyvolal odpor i Slovenska. „Na každém zasedání, kde se řešily kvóty, jsem důrazně upozorňoval, že kvóty fungovat nebudou,“ uvedl eurokomisař, který má v EK na starosti oblast energetické unie.



Šefčovič, jenž na konci 80. let vstoupil do komunistické strany, začal v prezidentské kampani hovořit o křesťanských a konzervativních hodnotách poté, co podle průzkumů veřejného mínění začala výrazně stoupat popularita Čaputové. Na dotaz moderátora jedné ze soukromých televizí ale Šefčovič dokázal jmenovat jen část biblického Desatera.

„Z evropského politika se stal v krátké době konzervativní, národně orientovaný politik, který zastává křesťanský pohled na morálně-etická témata,“ citoval list Sme sociologa Martina Slosiarika. List také zmínil Šefčovičovy dřívější výroky kromě jiného o posílení standardů LGBT komunity v oblasti praktického života.