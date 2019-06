V Budapešti začaly přípravy na ponor k vraku a vyproštění obětí. Operaci zatím bránil silný proud

Budapešť Jihokorejští potápěči začali v pondělí v Budapešti s přípravami na sestoupení k výletní lodi, která se na Dunaji minulý týden potopila po kolizi s větším plavidlem. Nejméně sedm lidí při neštěstí zahynulo a dalších 21 se stále pohřešuje. Předpokládá se, že přinejmenším část nezvěstných zůstala ve vraku. Neštěstí se stalo ve středu, na palubě výletní lodi byli jihokorejští turisté.

List Magyar Nemzet v pondělí na svém webu s odvoláním na několik nezávislých zdrojů napsal, že o víkendu bylo u městečka Ercsi, asi 15 kilometrů od Budapešti po proudu Dunaje, z řeky vytaženo několik těl. Vzhledem k tomu, že identifikace mrtvých zatím nebyla dokončena, není možné říci, zda jde o lidi z potopené lodi.



Prudký tok Dunaje, rozvodněného po vydatných deštích, doposud bránil potápěčům, aby se do potopené lodi ponořili a prozkoumali ji. Předpokládalo se, že v pondělí už bude situace lepší, ale podle informací z místa tomu tak není. Navíc vrak byl lokalizován v hloubce až devíti metrů, což je o tři metry hlouběji, než se původně uvádělo. Maďarské úřady ale souhlasily, aby se k vraku pokusili dostat jihokorejští potápěči.

Jihokorejský záchranný tým podle agentury Reuters ráno oznámil, že jakmile budou dokončeny přípravy, začne testování možnosti práce pod vodou. „Pondělní potápění nebude o tom, pokusit se dostat do lodi. Půjde nejprve o zjištění situace,“ oznámili záchranáři v prohlášení.

Jihokorejský tým chce vyzvednout těla předpokládaných obětí, které zůstaly v lodi, dokud je vrak na dně řeky. Maďaři navrhovali, že vzhledem k nesnadnému přístupu nejdřív loď vyzvednou. Jihokorejci se ale obávají, že při tom by mohlo hrozit poškození plavidla a tím i ztráta těl utonulých. Maďarská strana nakonec s plánem Jihokorejců souhlasila.

Ředitel maďarského protiteroristického centra TEK János Hajdu kromě toho, že vrak leží ve větší hloubce, v pondělí upřesnil, že proud řeky v místě dosahuje rychlosti čtyř metrů za sekundu. Navíc ve vodě studené pod 15 stupňů je nulová viditelnost.

Plovoucí jeřáb s nosností 200 tun schopný vyzvednout potopené plavidlo ze dna by měl podle Hajdua připlout během několika dnů. Tragická nehoda se stala ve středu večer za deštivého počasí. Výletní plavidlo Mořská panna s 33 jihokorejskými turisty se potopilo po srážce s větší hotelovou lodí Viking Sigyn. Mezi nezvěstnými je 19 turistů a dvoučlenná maďarská posádka.

#UPDATE Seven South Koreans have died and 19 others are missing after a river cruise boat capsized and sank on the Danube in Budapesthttps://t.co/pLmqQQ8VLo pic.twitter.com/BG2zgYhjsQ