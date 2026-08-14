V centru Varšavy evakuovali čtyři tisíce lidí. Bagrista našel nevybuchlé nálože

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  13:39
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ilustrační snímek | foto: Reuters

Úřady ve Varšavě na pátek nařídily evakuaci asi 4000 lidí z okolí staveniště v centru města, kde ve čtvrtek řidič bagru objevil čtyři nevybuchlé nálože pocházející zřejmě z druhé světové války. Informují o tom polská média. Evakuace se týká okruhu 300 až 400 metrů od místa nálezu.

Nacházejí se tam obytné domy i kancelářské komplexy. Na místo přijeli ženisté, kteří nálože zajistí. Evakuace je plánovaná do odpoledne.

Rozsáhlé části Varšavy včetně historického centra za druhé světové války zničili nacisté. Na začátku války ji obléhalo německé vojsko. Po porážce varšavského povstání mezi říjnem 1944 a lednem 1945 příslušníci wehrmachtu spálili a zbořili asi třetinu budov na levém břehu Visly.

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V centru Varšavy evakuovali čtyři tisíce lidí. Bagrista našel nevybuchlé nálože

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