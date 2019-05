V Černé hoře přišli dva proruští činitelé za mříže. V roce 2016 plánovali převrat

Podgorica Soud v Černé Hoře poslal ve čtvrtek na pět let do vězení dva přední představitele proruské opozice, Andriju Mandiče a Milana Kneževiče. Shledal je vinnými z účasti na zmařeném pokusu o převrat z roku 2016, informovala agentura AFP.

Černohorská policie v říjnu 2016, den před parlamentními volbami, zatkla dvě desítky lidí podezřelých ze zapojení do spiknutí s cílem svrhnout prozápadní vládu, zabít jejího premiéra Mila Djukanoviče a dosadit k moci proruské vedení. Černohorské úřady z přípravy komplotu záhy obvinily srbské a ruské nacionalisty.

Parlament poslance Mandiče a Kneževiče kvůli vyšetřování zbavil imunity a dnes soud vynesl rozsudek, podle kterého jsou vinni, že se pokusili spáchat teroristický čin v den parlamentních voleb. Spolu s nimi bylo odsouzeno dalších více než deset lidí.

Dva Rusové, kteří byli označeni za organizátory spiknutí, ale jsou mimo dosah černohorské justice, dostali nejtěžší tresty - měli by jít do vězení na 15 a 12 let. Ostatní byli odsouzeni k trestům od jednoho do osmi let. V případě jedné obžalované je trest jen podmíněný.