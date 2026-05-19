V Chile zemřel český diplomat, smrtelně se zranil v horách

Podle informací chilských médií vyrazil na výlet na kopec Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón. Tam se však zranil natolik, že nemohl v cestě dále pokračovat.
Ještě před smrtí se diplomatovi podařilo telefonicky spojit s manželkou. Poslal jí svou polohu s tím, že je zraněný a potřebuje urgentní pomoc.
Žena zavolala záchranáře, kteří na místo vyrazili s vrtulníky a specializovanými jednotkami GOPE. Diplomat však i přes jejich veškeré úsilí zemřel.
Diplomat působil v Chile jako atašé od jara 2022, na starosti měl agendu finančně-hospodářskou.
Případ znovu otevřel debatu o bezpečnostních opatřeních při horských výletech a o důležitosti informovat úřady o trasách a časech před vstupem do horských oblastí.